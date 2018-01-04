Очищение печени народными методами: 5 способов

Алкоголь, переедание, обилие жирного, жареного, копченого на праздники вредит нашей печени. Из-за того что печень не может качественно очищать кровь, на лице появляются сыпь, акне и покраснения, под глазами образуются темные круги, кожа становится сероватой, а глазные белки приобретают желтоватый оттенок.





Сказывается ухудшение работы печени и на общем самочувствии: появляются хроническая усталость, раздражительность, вспышки гнева. Чтобы избежать затяжных последствий праздников, позаботьтесь о своей печени. Твоему вниманию — пять проверенных народных методов очищения печени.





5 способов почистить печень





1. Едим горькое





Стимулировать выведение желчи и токсинов поможет свежая зелень с терпким или горьковатым вкусом: руккола, римский салат, кресс-салат, зеленая листовая салатная горчица. Тыква, морковь, свекла, кабачки, репа, дайкон, капуста и артишоки тоже дают сильный желчегонный эффект.





2. Масло и лимон





Утром натощак нужно принимать 1 ст. л. оливкового или льняного масла холодного отжима. Для увеличения выброса желчи 1 ст. л. масла смешать с соком половинки лимона — кислое стимулирует выделение желчи. Проводить чистку можно длительное время.





3. Свекольный квас





Квас из свеклы помогает безболезненно, но эффективно вывести скопления шлаков и токсинов из печени и кишечника. Измельчите три свежие свеклы, поместите в трехлитровую банку и сверху засыпьте 0,5 кг сахара и 50 г муки. Банку плотно закройте крышкой и поставьте в темное место на 2 дня. Несколько раз в день банку рекомендуется встряхивать.





Через 2 дня добавьте в банку 500 г изюма, 1 кг сахара, 1 л воды и оставьте на неделю в том же месте. После этого квас нужно процедить. Для того чтобы очистить печень, вам понадобится 3 литра свекольного кваса. Готовый напиток употреблять по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой. После этого рекомендуют сделать перерыв на 3 месяца, а затем повторить курс очистки.





4. Лимонная вода





Чтобы очистить печень, выпивайте 2 раза в день, утром и в обед (перед едой), 1/2 стакана горячей воды, в которую добавлен сок 1 лимона. Лечение должно проводиться в течение двух недель.





5. Настой шиповника





С вечера приготовь настой шиповника. Для этого 3 ст. л. ягод шиповника заварите 0,5 литрами горячей воды в термосе. Утром в стакане с настоем шиповника растворите 3 ст. л. ксилита или сорбита, тщательно размешай и выпейте залпом. Через 20 минут выпейте оставшийся в термосе настой, ничего в него не добавляя. Через 45 минут можно позавтракать. На завтрак лучше употреблять сочные фрукты или овощной салат, орехи, настой из малиновых листьев, смородины и шиповника. Можно также скушать кусочек подсушенного хлеба. В перерывах между приемами пищи или жидкости необходимо активно двигаться.





Если очистку печени ты не проводила давно, то эту процедуру надо делать три раза в течение одной недели. Выведи токсины и шлаки, которые оседают в печени, и ты почувствуешь разницу: отрегулируется гормональный фон, очистится кровь, наладится секреция желчи.



