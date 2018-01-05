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Леди
Красота и здоровье
5 января 18, 11:32
Как сохранить красоту зоны декольте и шеи: 5 секретов
шея
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Этот участок тела требует особого ухода, так как именно он отображает истинный возраст женщины.
Поэтому каждая представительница прекрасного пола должна знать, как правильно ухаживать за зоной декольте и шеи, чтобы всего быть красивой и молодой.

1. Очищение 

Наносите на кожу нежный пилинг, который будет бережно очищать кожу от омертвевших частиц. Запомните, что процедура должна длиться около 3-5 минут и не больше. Также протирайте шею и зону декольте тоником.

2. Увлажнение

Наносите на кожу питательные масла, которые сделают ее гладкой и упругой. Например, можно использовать оливковое, миндальное или розовое.

3. Массаж 

Делая массаж шеи нельзя переусердствовать, так как кожа в этой зоне очень чувствительна. Наносить крем также необходимо правильно: двигайтесь снизу вверх, а не наоборот, и не делайте круговых движений.

4. Правильная косметика 

Используйте активные сыворотки, корректирующие крема и делайте маски (лучше всего подойдут на основе яблока, банана или сливы).

5. Защита 

Помните, что защищать кожу в этой области необходимо не только летом, но и зимой, поэтому выбирайте защитные SPF-крема (подойдут даже те, которые предназначены для лица). Также необходимо помнить, что в летнее время нельзя наносить парфюм на зону декольте и шеи, так как это может привести к ожогу.

Источник: http://lemonade.style
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