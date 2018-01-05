Как сохранить красоту зоны декольте и шеи: 5 секретов

Поэтому каждая представительница прекрасного пола должна знать, как правильно ухаживать за зоной декольте и шеи, чтобы всего быть красивой и молодой.





1. Очищение





Наносите на кожу нежный пилинг, который будет бережно очищать кожу от омертвевших частиц. Запомните, что процедура должна длиться около 3-5 минут и не больше. Также протирайте шею и зону декольте тоником.





2. Увлажнение





Наносите на кожу питательные масла, которые сделают ее гладкой и упругой. Например, можно использовать оливковое, миндальное или розовое.





3. Массаж





Делая массаж шеи нельзя переусердствовать, так как кожа в этой зоне очень чувствительна. Наносить крем также необходимо правильно: двигайтесь снизу вверх, а не наоборот, и не делайте круговых движений.





4. Правильная косметика





Используйте активные сыворотки, корректирующие крема и делайте маски (лучше всего подойдут на основе яблока, банана или сливы).





5. Защита





Помните, что защищать кожу в этой области необходимо не только летом, но и зимой, поэтому выбирайте защитные SPF-крема (подойдут даже те, которые предназначены для лица). Также необходимо помнить, что в летнее время нельзя наносить парфюм на зону декольте и шеи, так как это может привести к ожогу.



