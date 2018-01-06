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Леди
Красота и здоровье
5 января 18, 15:04
Лучшие упражнения для похудения в домашних условиях (ФОТО)
Похудение
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Люди, начинающие худеть дома, часто не знают, какой физической нагрузкой заняться.
Ведь что можно делать дома? А на самом деле можно проделывать простой комплекс из 6 упражнений и худеть с отличными результатами. Об этом и пойдет речь в далее статье.

1. Приседания



Упражнение помогает сжигать жир в области ног и ягодичных мышц. Приседая важно не отрывать пятки от пола и держать осанку прямой. Приседайте до угла 90 градусов, задерживаясь 2-3 секунды в нижней точке амплитуды.

2. Выпады



Упражнение прорабатывает бедра и икроножные мышцы. Выполняя выпады, организм тратит много калорий. Ведь, по сути, в работу включаются все группы мышц. Упражнение можно выполнять как с гантелями, так и со свободным весом. Делая выпады, держите осанку прямой, чтобы этого достичь смотрите прямо перед собой или чуть выше.

3. Отжимания



Отжимания воздействуют на верхнюю часть тела, помогая сжечь жир на руках и груди. Выполняйте отжимания со средней постановкой рук, корпус держите прямо. Отжимайтесь как можно ниже, чувствуя рабочие мышечные группы.

4. Планка



Статическое упражнение, которое сжигает много энергии. Встал в позицию для отжимания, замрите в таком положении, держа планку столько, сколько сможете. Важно повышать время удержание планки с каждой последующей тренировкой.

5. Скручивания



Упражнение помогает сжечь жир в области живота и сделать талию уже. Лежа на полу скручивайте корпус, чувства работу мышц пресса. Выполняйте упражнение, не спеша, с задержкой верхней точке амплитуды.

6. Выпрыгивания



Упражнение схожее с приседаниями, только вы должны не присесть, а резко с положения сидя выпрыгиваете. Упражнение крайне полезно для худеющих людей, ведь сжигается максимальное количество калорий.

Используя данный комплекс упражнений для похудения дома, результат вас приятно удивит. Также не забывайте о правильном питании и восстановление, ведь худеть нужно в комплексе.

Источник: http://healthystyle.info
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