4 самых распространенных мифа о чистке зубов

Существует мнение, что все дело в неправильном уходе, попробуем разобраться.





Как часто надо чистить зубы





Есть целые утренние ритуалы: у кого-то сначала душ, потом завтрак; другие - сначала к столу, потом в ванную. Как лучше? После сна на зубах всегда есть налет, который лучше счистить щеткой, чем съесть вместе с едой. Но и после завтрака нужно удалить остатки пищи. Поэтому первый раз чистим зубы, как проснемся, второй - после еды. Повторно лучше использовать зубную нить и ополаскиватель, тогда свежесть сохраниться надолго.





И, конечно же, вечером перед сном следует проводить полный туалет полости рта с применением щетки и зубной нити. Безупречная чистота зубов на ночь - залог здоровья.





Какая щетка лучше





Если нет никого заболевания десен, то выбор щетки зависит от индивидуальных предпочтений. Некоторые уверены, что чем мягче щетка, тем безопаснее она для десен. Это не так. Только жесткая щетина может убрать налет, очистить карманы. Движения должны быть направлены строго вдоль оси зубов, от корня, тогда травмы десен практически не происходит.





Электрическая зубная щетка при пародонтозе наоборот имеет свои противопоказания. Хаотичное движение щетинок загоняет частички пищи под слизистую, вызывая гниение и дальнейшее прогрессирование пародонтоза.





Зачем нужны профилактические осмотры у врача?





Безусловно, для выявления кариеса - будет основной ответ. Помимо этого проводится первичная диагностика заболеваний десен, патологии слюнных желез, языка и слизистой щек. Однако следует помнить и о других болезнях.





Последнее время злокачественные образования любой локализации выявляются все чаще. Диагностика рака полости рта крайне сложна и только профессионал может заподозрить изменения на начальной стадии.





Правильное питание





Однако, несмотря на все предосторожности, некоторые ежемесячно тратят большие суммы в кабинете у стоматологов, другие приходят раз в 20-30 лет. Всем известно, что для здоровья зубов необходим кальций, который содержится в молочных продуктах. Не только продукты питания, но и лекарственные препараты влияют на ткань зубов. Например, аэрозольные глюкокортикостероиды должны быть удалены путем простого полоскания.





Соблюдение минимальных правил по уходу за полостью рта помогут сохранить здоровье и долголетие не только зубов, но и всего организма, сэкономить денежные средства.



