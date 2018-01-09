Какие изменения происходят в организме женщины с возрастом

Образ жизни, питание, вредные привычки и много других факторов, которые влияют на возрастные изменения организма. Изменения женского организма у всех происходят по-разному. И не последнюю роль играют внутренние процессы. Следует знать свои “слабые места”, и тогда проще будет понять, откуда берутся быстрые смены настроения, ухудшение самочувствия, утомляемость и раздражительность.

В 20 лет

В возрасте 20-ти лет организм женщины уже полностью созрел, и его гормональная система должна быть уравновешена. Однако нехватка прогестерона может вызвать комплекс предменструального напряжения.

Чтобы облегчить его симптомы, ешьте как можно больше всевозможных овощей (лучше в сыром виде), пейте травяные чаи, обязательно принимайте препараты кальция и витамин В 6. Благодаря этому вам удастся снять напряжение и избавиться от болей и чувства дискомфорта перед менструацией.

В 30 лет

В 30-летнем возрасте могут появиться женские болезни гормонального происхождения, зачастую вызванные недостаточным выделением эстрогенов. Возрастные изменения в женском организме у некоторых начинают проявляться уже в этом возрасте.

Это может служить причиной нерегулярных, болезненных и чересчур обильных месячных. Гормональное расстройства могут также быть причиной проблем, связанных с беременностью. Эти проблемы требуют гинекологического лечения.

Диета женщин в этом возрасте должна быть богатой железом витаминами группы В, которые способствуют кроветворению. Нужно также помнить о продуктах, богатых витамином С, который облегчает усваивание железа. Чаи из лекарственных трав должны также обязательно присутствовать в рационе женщины.

В 40 лет

В возрасте 40 лет месячные становятся менее регулярными. Нередко появляются проблемы со сном и концентрацией внимания, головные боли. Это первые вестники менопаузы. Значит возрастные изменения в женском организме наступили.

В этот период женщина становится нервной, раздражительной, легко набирает лишний вес при обычном режиме питания. Во всем виноват высокий уровень эстрогенов и низкий – прогестерона.

В 50 лет

В возрасте 50-ти лет эстрогены перестают предохранять организм от заболеваний сосудов и костей так, как в молодости. После 50 организм синтезирует их все меньше, и женщины чаще болеют всевозможными гинекологическими болезнями.

В период климакса стоит решиться на гормональную терапию. Она дополнит нехватку эстрогенов, а также облегчит неприятные симптомы, которыми, как правило, сопровождается начало менопаузы. Следует также подкорректировать свой обычный рацион питания:

Уменьшить потребление жирной и острой пищи

Перейти на молочно-овощную диету.

Женщинам после 50 нужно есть больше сои, так как она является естественным источников эстрогенов.

Эстрогены: подготавливает матку к принятию зародыша. Их нехватка приводит к депрессии, излишек – к раздражению.

Прогестерон: дает оплодотворенной яйцеклетке закрепиться в матке. Его нехватка вызывает предменструальное напряжение.

Тестостерон: мужской гормон, дающий вам энергию, а также желание к хорошему сексу.

Возрастные изменения в женском организме будут проходить на много позже и этот срок можно отодвинуть на 10, а возможно на 15 лет. Все в Ваших руках.