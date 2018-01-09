10 вредных лекарств нашей аптечки

Работа, семья, нескончаемые бытовые вопросы – все это держит нас в стальных лапах и не дает расслабиться. На отдых мы едва выкраиваем 1 денек, не говоря о большем. Когда мы чувствуем, что начались проблемы со здоровьем, мы выбираем простой и легкий путь – прием лекарств.





Многие из них так прочно вросли в наши домашние аптечки, что мы и перестали сомневаться в их эффективности. Мы просто используем их, не задумываясь, что они сами по себе могут вызвать некоторые недуги. В этой статье мы разрушим несколько мифов об устоявшемся положительном мнении о некоторых лекарствах.





1. Аспирин. Кажется, нет ничего быстрее и эффективнее аспирина, когда резко поднялась температура. И действительно, быстро попадая в кровь, это лекарство понижает жар, давление, приносит некоторое облегчение заболевшему. Однако, аспирин хорош, если его принимать изредка, в неотложных ситуациях. В нем содержится кислота, которая очень негативно влияет на слизистую желудка - повреждая ее, она может вызвать кровотечение. Очень много людей, которые принимали аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, заработали себе язвы желудочно-кишечного тракта с кровоизлияниями.









2. Анальгин. Его принимают без назначения врача, часто, много, в неконтролируемых количествах, пытаясь устранить то одно, то другое недомогание. Конечно, в единичном случае, этот препарат не способен нанести ущерб здоровью, но его длительное применение приводит к уменьшению количества лейкоцитов в крови, которые отвечают за иммунную систему организма. Также, анальгин способен вызывать аллергические реакции.









3. Лоперамид. Взрослые, употребляющие Лоперамид, или Имодиум, не жалуются на побочные эффекты, но стали широко известны случаи смертей детей из разных стран из-за этого препарата. Все дело в том, что попадая в пищеварительную систему, он замедляет работу кишечника, а у детей может вызвать настоящий паралич местной мускулатуры. Так что лучше избегать употребление Лоперамида детьми в пользу более мягких лекарств. Для взрослых он не так вреден, но только если вы не страдаете болезнями кишечника, и не боитесь риска заработать длительный запор.













4. Мезим. Этот препарат должен улучшать работу кишечника, поэтому его специальная оболочка, по словам изготовителя, не растворяется в желудке, сохраняя все нужные ингредиенты. Однако недавние исследования показали, что оболочка таки растворяется в желудке, и очень быстро, поэтому вещества, содержащиеся в таблетке, не дают никакого эффекта, они просто не доходят до кишечника. Действительно, множественные отзывы людей констатируют бесполезность Мезима, поэтому лучше не доверять пестрой рекламе.





5. Лекарства от кашля и насморка. Большинство из них – плацебо. Бесполезные, хоть и безвредные для здоровья препараты, которые вредят скорее нашим кошелькам. Множество известных всем пастилок от боли в горле – не более чем просто леденцы с ментоловым и фруктовым вкусом, а капли от насморка – жидкость для прочистки носа, но никак не лечения проблемы. Анестетики – вот основная составляющая большинства этих лекарств. Они не лечат, а просто обезболивают воспаленное место на некоторое время, после чего боль возвращается.









6. Витамины. Витамины, имеется в виду лекарственные препараты, являются скорее мощным фармацевтическим бизнесом, нежели панацеей для хорошего иммунитета. Многие врачи подтверждают, что витамины могут быть эффективны с целью компенсации неадекватного питания, но не с целью обогащения организма тем или иным веществом. Часто, употребляя какой-нибудь витамин в количестве, превышающем дневную норму в несколько раз, мы наносим удар организму. Он физически не может переработать такуе неестественную дозу. К тому же, часто производители витаминов делают «комплексы», из целого ряда якобы полезных веществ, которые на самом деле, только мешают организму нормально работать. Доктора утверждают, что 80% всех витаминных препаратов, которые встречаются в аптеках, нельзя рекомендовать к использованию.













7. Лекарства от бессонницы. Порой такие безвредные таблетки способны поменять весь цикл и режим организма. Мало того, что они заставляют нас спать и вмешиваются в режим, они способны вызывать привыкание, депрессию, и тогда сон становится возможным только после их приема, что, конечно же, очень выгодно фармакологическим компаниям.





8. Лекарства от ожирения. В США об этой проблеме трубят уже на каждом шагу, поскольку людей с лишним весом там гораздо больше. Но и у нас теперь многие люди принимают эти таблетки как способ лечения ненавистной болезни. Хотим предупредить вас, что большинство этих препаратов содержит амфетамин. Это очень вредное вещество, вызывающее привыкание и депрессию, его часто употребляют наркоманы. В лекарствах от ожирения находится еще и фенфлюрамин, который повреждает клапаны сердца, а дексфлюрамин вызывает паталогические изменения в легких.









9. Противозачаточные средства. Бомба замедленного действия. Избавляясь от одной проблемы (и то, никогда не на 100%) – нежелательной беременности, получаем букет новых. Эти лекарства так сильно влияют на гормональный фон в организме, что многие женщины набирают лишний вес. Во-вторых, они не спасают от болезней, передающихся половым путем. В-третьих, эстрогены, содержащиеся в контрацептивах, способствуют развитию злокачественных клеток, что приводит к раку половых органов, молочной железы. В-четвертых, эти лекарства могут привести к закупорке кровеносных сосудов. В-пятых, они сбивают режим организма и менструацию. И еще около десятка реальных «побочных эффектов», которые должны заставить вас серьезно задуматься об альтернативном методе контрацепции.





10. Антидепрессанты. Они имеют в составе элементы, стимулирующие часть мозга, которая отвечает за выработку переработку глюкозы, поэтому у многих людей появляется чрезмерный аппетит, что приводит к набору лишнего веса. Антидепрессанты стимулируют выработку серотонина, однако, кроме нервных состояний, на которые он влияет, он также участвует в ряде других жизненно важных функций: вмешивается в репродуктивную и пищеварительную системы, в процесс свертывания крови. И тут неизвестно, как поведет себя вещество. Ученые все больше доказывают, что их влияние на организм скорее вредно, чем полезно.





Вот такой небольшой список из тех лекарств, перед приемом которых стоит несколько раз серьезно задуматься, стоит ли единичное облегчение развития более серьезных болезней.



