Топ-10 продуктов, которые 100% отложатся в жир

Отныне главные виновники за обрюзгшие тела — это углеводы. Но у всего в этом мире есть своя темная и светлая сторона, и когда врачи бойкотируют углеводы, они должны вносить ясность всего одним словом: быстрые.





Классифицировать их подобным образом позволяет их моментальное расщепление, что означает отнюдь не полную аннигиляцию, но смену состояния под контролем не знающего усталости инсулина: теперь это ваш лишний вес. И понять, как сильно вы нагружаете поджелудочную железу, можно по гликемическому индексу, который присвоен всем продуктам: чем он выше, тем скорее углеводы перестроятся в жировую прослоечку. Позавидовать счастливым обладателям такой кольчуги можно разве что в холода, но пока вы еще способны подниматься по лестнице без отдышки, обратите внимание на список продуктов, на которые стоит наложить табу.





— Сахар —













Между словами «сахар» и «углеводы» тянет поставить знак равенства, и тому есть оправдание – продукт состоит из них на все 100%. Попадая в организм, сахароза моментально усваивается, расщепляясь на фруктозу и глюкозу, питая наш организм и придавая нам сил и бодрости, что с одной стороны хорошо и делает сахар обязательным продуктом. С другой же стороны, для каждого продукта есть своя норма потребления, и у сахара она составляет 60 грамм в сутки для мужчины и 50 — для женщины. Наше тело снабжается сахаром не только в виде белых крупиц, но и через другие продукты. Излишки неизбежны, и они стремительно откладываются под кожу в виде жира.





— Крахмал —













В разговоре о вреде крахмала и его участии в образовании ненужных килограммов надо четко разделять понятия. Как к естественной углеводной составляющей риса, кукурузы, орехов, бобовых и картофеля и других продуктов, к крахмалу претензий нет — он придает нам сил, стабилизирует иммунитет и препятствует воспалительным процессам. Другое дело — рафинированные и модифицированные крахмалы, входящие в состав майонеза, хлебобулочных изделий и десертов. В промышленных условиях крахмал утрачивает ряд своих полезных свойств и обзаводится массой вредных, что потом выливается в атеросклероз, гормональные сбои и лишний вес.





-Пиво-













Массивный пивной живот справедливо зовется таковым. Всякий раз, когда вы планируете провести вечер с трехлитровым ПЭТом разливного пива, помните о том, что наше тело расценивает его как топливо. И как всякое топливо, пиво выбрасывается из организма, в отличие от не всегда полезной закуски, которую тело облачает в подкожный жир и бережет до тяжелых времен. Кроме того, солод, без которого пиво — не пиво, входит в верхнюю десятку по значению гликемического индекса.





— Белый хлеб —













В какой-то момент поборники здорового образа жизни и им соболезнующие впали в истерику и принесли в жертву весь хлеб без исключения. От диетологов потребовалось восстановить справедливость: угроза складок на животе напрямую исходит только от белого. В процессе производства зерно лишается оболочки и зародыша, то есть всего хорошего, что у него было. Для нас же остаются крахмал, пустые калории и быстрые углеводы с нулевой пользой.





— Выпечка —













Боретесь за рельефный торс? Вашего права вето заслуживает и сладкая выпечка. Булочки, печенье, рогалики, штолики, круассаны, пироги и торты, по сути, вложили в силу своего удара многое из того, что было названо выше. Ничто из перечисленного не обходится в приготовлении без пшеничной муки, модифицированного крахмала и сахара, и выводы напрашиваются сами собой.





— Газированная вода —













В диетической газировке меньше калорий, чем в обычной? Не бог весть какой аргумент, если учесть присутствие в составе искусственных подсластителей, в частности таких, как аспартам. Есть исследования, оспаривающие его право считаться здоровой альтернативой сахару, и их результаты показывают, что выброс инсулина под давлением аспартама сопоставим с тем, что происходит от простого сахара и уже упомянутого белого хлеба. А там, где инсулин — там и жировой пояс на талии.





— Искусственное пюре —













За то время, которое нам экономит пюре, работающее по схеме «просто добавь воды», мы расплачиваемся своим здоровьем. Заварное пюре удобно располагается жировыми отложениями примерно там же, где и белый хлеб, солод, печенье и другие вредные углеводы. В целом это распространяется на все продукты, прошедшие промышленную обработку.





— Манная крупа —













Диетологам чуждо все, что мы любим и во что свято верим, в том числе сытная и вкусная манная каша. В детском саду от нас утаивали, что манка — это побочный продукт переработки пшеницы. Само по себе суть месиво из углеводов, манка, щедро укомплектованная молоком, сахаром и маслом, становится чрезвычайно питательным и калорийным продуктом. Далее все происходит по отработанной схеме «углеводы-инсулин-глюкоза-лишний вес», но попробуйте включить манную кашу в рацион детей на регулярной основе, и к риску получить тучного ребенка добавится еще и рахит.





— Шоколад —













Не новость: шоколад полнит. Он, как и все остальные популярные десерты — это быстрые углеводы. И те индивиды, для которых съесть пару-другую коробок конфет — тривиальная будничная задача, должны быть серьезно подготовлены ко встрече с неизбежным: купить диван или кресло пошире, собрать все необходимые предметы в поле зрения, чтобы не волочь к ним свое тело лишний раз, и тому подобное.





— Финики —













Рекордсмены по значению гликемического индекса, высушенные плоды финиковой пальмы — прямая противоположность того, чем они были в своем свежем и полном воды прошлом. Без воды финики — это сладкая масса из пищевых волокон и быстрых углеводов, и с каждым проглоченным плодом вы приближаете потребность в консультации от диетологов.



