Главные витамины зимы: для мозга, иммунитета и счастья

Тем не менее, в любой сезон можно сохранять прекрасное здоровье, поддерживать отличную физическую форму и пребывать в солнечном настроении. Причем очень дешево, за счет самых простых натуральных продуктов.





Витамин А





Самые важные витамины этого сезона – А, В, С и D. Они важны круглый год, но сейчас особенно. Так, витамин А помогает бороться с сезонными простудами. Кроме того, он укрепляет зрение, сердце, полезен для волос, нормализует обмен веществ.





Витамин А может быть в двух основных формах: ретинола, который содержится в животных источниках, и растительном бета-каротине. Животный А – это печень, яйца, рыбий жир.





Самый известный растительный бета-каротин — конечно же, морковь, хотя есть и гораздо более богатые этим витамином продукты. К примеру, обычная тыква, которую сейчас можно купить в каждом супермаркете или на рынке. Чуть сложнее найти батат, сладкий картофель, который содержит в два раза больше бета-каротина и ретинола, чем половина чашки моркови.





Чрезвычайно богата витамином А и кудрявая капуста кейл. Ко всему прочему, в ней много также необходимого зимой витамина С.





Прекрасным источником бета-каротина также является обычная курага. Ее можно использовать и вместо вредных, напичканных усилителями вкуса и трансжирами промышленных сладостей. А ведь в холодный сезон сладкого хочется больше, чем обычно: сказывается недостаток серотонина.





Витамин В





Один из главных представителей группы В, который нам особенно нужен зимой – витамин В10. Он стимулирует синтез интерферона – укрепляющего иммунитет белка. В10 также обеспечивает упругость кожи, укрепляет и питает волосы, что особенно важно в холодный сезон, когда волосы и кожу пересушивают батареи и обогреватели.





Растительные продукты, богатые витамином В10, это морковь, орехи и семечки, зерновые. Животные продукты, из которых лучше всего получить этот витамин: белый рассольный сыр, почки, печень, морепродукты и яичный желток.





Еще один важнейший зимний витамин группы В – В1, или тиамин, который еще называют витамином хорошего настроения. Он регулирует метаболизм углеводов и жиров, то есть, важен для похудения, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную систему, замедляет процессы старения, улучшает память, концентрацию внимания. Немаловажно, что В1 помогает выводить из организма алкогольные и никотиновые токсины. Так что это витамин номер один для борьбы с похмельем.





Тиамином богаты цельные злаки, фасоль, спаржа, изюм, чернослив, брюссельская капуста, орехи. Полезны также отвары мяты, крапивы, ромашки. Источники животного происхождения: рыба, говядина и свинина (особенно печень). Важный момент: тиамин разрушается под воздействием соли. Поэтому блюда с В1 нужно солить непосредственно перед их употреблением. Также витамин В1 не усваивается с кофе.





Для того чтобы сохранять эмоциональную стабильность, нужен В12. Он дает силы, повышает иммунитет, уровень энергии. В12 принципиально важен для душевного равновесия: укрепляет нервную систему, снижает раздражительность, считается лучшим лекарством от депрессии и бессонницы. А еще этот витамин полезен для мозга: улучшает память, концентрацию внимания. Как и В1, В12 играет важную роль в метаболизме жиров и углеводов.





Лучшие источники В12: почки, печень, мозг, сердце, а также мясо, рыба, морепродукты, яйца. К сожалению, из растений В12 мы брать не можем, так что вегетарианцам придется принимать аптечный витамин.





Витамин С





Главный защитник нашей иммунной системы в сезон простуд – витамин С, или аскорбиновая кислота. Но, на самом деле, он жизненно важен в любой сезон, поскольку считается самым сильным антиоксидантом: быстро выводит из организма все токсичные соединения, омолаживает и защищает от бактерий и различных вирусов. Также витамин С участвует в синтезе гормонов, укрепляет сосуды и капилляры, синтезирует коллаген, незаменимый для кожи, костей и хрящей.





Как известно, много аскорбинки во всех цитрусовых, особенно в лимонах, поэтому они так полезны при простуде, а также в квашеной капусте, киви, черной смородине. Последнюю стоит замораживать летом, ведь зимой в свежем виде ее не найдешь. Имейте в виду, что кипятить ягоды нельзя – разрушатся все витамины, включая С. Поэтому домашние морсы из замороженной смородины стоит готовить либо на водяной бане, либо просто залить горячей водой.





Витамин D





Витамин D синтезируется в организме преимущественно при воздействии солнечного света, поэтому его также называют «солнечным» витамином. Этот витамин необходим для усвоения кальция и магния. Все знают, что кальций нужен для костей, зубов, волос, а также нормального функционирования всех органов и систем. А магний, среди всего прочего, стабилизирует работу нервной системы, снимает стресс, снижает утомляемость, раздражительность, борется с бессонницей, расслабляет мышцы и убирает спазмы.





Из продуктов животного происхождения богаты витамином D яйца, молочные продукты, рыбий жир, печень. Растительных источников витамина D не так много: овес, петрушка, можно также употреблять отвары крапивы и хвоща. Организм также прекрасно вырабатывает витамин D под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому, как только выдается погожий день, побольше гуляйте на свежем воздухе.





Как видите, чтобы пополнять запас принципиально важных «зимних» витаминов, быть здоровым, энергичным и жизнерадостным, достаточно включить в ежедневное меню доступные и недорогие натуральные продукты. Не забывайте также, что витамины разрушаются под воздействием соли, кофе, никотина и алкоголя, поэтому их употребление стоит свести до минимума.



