Кератиновое выпрямление волос: преимущества и недостатки

Конечно, в первую очередь она востребована у обладательниц вьющихся локонов, но также услуга пригодится и после химической завивки. Но несмотря на свою популярность, кератиновое выпрямление волос имеет как преимущества, так и недостатки, которые обязательно нужно учитывать перед процедурой. Поговорим подробнее о каждом из аспектов.





Ключевые преимущества





Кератиновое выпрямление волос не зря стало любимой процедурой многих представительниц прекрасного пола, ведь она обеспечивает:





легкое расчесывание – на него и укладку вы потратите минимум времени;

здоровый блеск и эластичность локонов – не хуже, чем у моделей в рекламе;

идеальную гладкость;

защиту от негативного воздействия внешних факторов – волосы не утратят прекрасного внешнего вида даже в плохую погоду, также им не страшны солнечные лучи и городская пыль.





К тому же процедура отлично подходит всем девушкам, и не важно, какой у них тип волос. Более того, кератиновое выпрямление можно делать всего спустя пару недель после химической завивки, а коррекция, которая также периодически требуется, требует минимум времени.













Основные недостатки





Впрочем, у кератинового выпрямления волос есть и свои минусы, о которых нельзя не упомянуть. В первую очередь стоит отметить, что процедура проходит по воздействием высокой температуры (приблизительно 230 градусов), к тому же в состав препарата входит формальдегид, имеющий весьма неприятный запах.





Неудивительно, что такое воздействие становится серьезным стрессом для волосяных луковиц. Поэтому после процедуры велик риск выпадения волос, впрочем, как правило оно незначительно.





Также в числе минусов стоит отметить необходимость на три дня после посещения салона отказаться от мытья головы, также нельзя укладывать локоны в тугие пучки, заплетать косички и даже собирать их в хвост. К тому же сам процесс выпрямления волос с помощью кератина достаточно длительный и может занимать до 5 часов.





Полезные советы





Если вы решились на кератиновое выпрямление волос, то обязательно обращайтесь в хороший салон, в котором работают настоящие профессионалы, в противном случае велик риск испортить шевелюру. Также обратите внимание на то, что после процедуры нельзя использовать краски с содержанием аммиака, а если и нужно покраситься, то сделать это можно только через 10 дней.





Еще один нюанс – воздержитесь от походов в баню или сауну, поскольку под воздействием горячего воздуха кератин быстро разрушается. Посещение бассейнов и купание в море тоже исключается. Следуйте этим советам, и тогда эффект от процедуры сохранится надолго!



