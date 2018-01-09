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Леди
Красота и здоровье
9 января 18, 13:21
Результат рф-лифтинга: кожа, как у ребенка
лицо
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Молодая и упругая кожа – мечта каждой женщины.
Получить желаемый эффект теперь можно абсолютно безболезненно, забыв о любых хирургических вмешательствах – рф-лифтинг давно уже стал процедурой №1 в борьбе с возрастными изменениями, дряблостью кожи и даже целлюлитом!

Забудьте о всех косметических недостатках

Радиочастотный лифтинг лица уверенно завоевывает популярность среди представительниц прекрасного пола, что вполне закономерно. Абсолютно безвредное аппаратное воздействие на кожу исключает негативные последствия для внутренних органов и любые побочные эффекты, включая воспалительные процессы и длительное заживление.

Единственное, что можно почувствовать во время сеанса – удовольствие от согревающих электроментов и общее расслабление. Процессы омоложения запускаются сами по себе вследствие нагревания до определенной температуры кожного покрова, поэтому посещать косметологический кабинет придется не чаще, чем 1 раз в полтора года.

Рф-лифтинг лица помогает убрать недостатки, которые для многих женщин становятся единственной преградой на пути осознания собственной красоты:

- Морщины на лице и обвисание кожи;
- Скопления жировой клетчатки на отдельных участках;
- Растяжки и проявления целлюлита;
- Дряблость, вялость и пониженный тонус лица.



Главные плюсы процедуры – возможность проработки любых участков тела и лица, а также совместимость со всеми фототипами. После такой подтяжки нет риска гиперпигментации, а результат станет заметным уже после первого сеанса и сохранится на протяжении длительного времени.

В чем секрет эффективности

Главный действующий элемент процедур – радиочастотные импульсы. Аппаратное неинвазивное воздействие на кожный покров ускоряет и запускает метаболические процессы, которые со временем замедляются и становятся главной причиной старения.

После подобных манипуляций клетки кожи не только насыщаются кислородом, но и начинают активно выводить скопившийся жировые отложения, жидкость, избавляются от токсинов. В итоге лицо становится подтянутым, убирается отечность, а кожный покров разглаживается без скальпеля!

Источник: https://toneto.net/
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