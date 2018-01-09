Результат рф-лифтинга: кожа, как у ребенка

Получить желаемый эффект теперь можно абсолютно безболезненно, забыв о любых хирургических вмешательствах – рф-лифтинг давно уже стал процедурой №1 в борьбе с возрастными изменениями, дряблостью кожи и даже целлюлитом!





Забудьте о всех косметических недостатках





Радиочастотный лифтинг лица уверенно завоевывает популярность среди представительниц прекрасного пола, что вполне закономерно. Абсолютно безвредное аппаратное воздействие на кожу исключает негативные последствия для внутренних органов и любые побочные эффекты, включая воспалительные процессы и длительное заживление.





Единственное, что можно почувствовать во время сеанса – удовольствие от согревающих электроментов и общее расслабление. Процессы омоложения запускаются сами по себе вследствие нагревания до определенной температуры кожного покрова, поэтому посещать косметологический кабинет придется не чаще, чем 1 раз в полтора года.





Рф-лифтинг лица помогает убрать недостатки, которые для многих женщин становятся единственной преградой на пути осознания собственной красоты:





- Морщины на лице и обвисание кожи;

- Скопления жировой клетчатки на отдельных участках;

- Растяжки и проявления целлюлита;

- Дряблость, вялость и пониженный тонус лица.













Главные плюсы процедуры – возможность проработки любых участков тела и лица, а также совместимость со всеми фототипами. После такой подтяжки нет риска гиперпигментации, а результат станет заметным уже после первого сеанса и сохранится на протяжении длительного времени.





В чем секрет эффективности





Главный действующий элемент процедур – радиочастотные импульсы. Аппаратное неинвазивное воздействие на кожный покров ускоряет и запускает метаболические процессы, которые со временем замедляются и становятся главной причиной старения.





После подобных манипуляций клетки кожи не только насыщаются кислородом, но и начинают активно выводить скопившийся жировые отложения, жидкость, избавляются от токсинов. В итоге лицо становится подтянутым, убирается отечность, а кожный покров разглаживается без скальпеля!



