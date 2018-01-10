Миндаль, кешью и фундук: полезные орехи для красивой кожи

Зимой она шелушится от морозов, а летом слишком сухая из-за знойного солнца. Чтобы иметь красивую кожу, необходимо употреблять в пищу орехи. Мы расскажем, какие именно полезны.





Чтобы не иметь проблем с кожей, она должна получать определенный перечень витаминов и минералов. Если вы дадите ей определенную пищу, ваша кожа будет всегда иметь красивый и здоровый вид





1. Миндаль





Найти витамин Е и жирные кислоты, которые так полезны для здоровья нашей кожи, можно в миндале. Он по праву считается чемпионом по содержанию этих микроэлементов. Этот орех не только вкусный, но и употребление его в пищу придаст упругости. В день достаточно съедать 20 граммов орехов. Помните о высокой калорийности этого продукта (694 ккал на 100 граммов), чтобы чрезмерное употребление не отразилось на нашей фигуре.





2. Грецкий орех





Этот орех не новинка для украинцев. Его можно не только приобрести в любом супермаркете, он хорошо растет в нашей местности. Если употреблять его в пищу, он полезно влияет на красоту нашей кожи, так как предотвращает разрушение коллагена и кожа становится ровной и мягкой. В день можно съедать 6-8 орехов и этого будет вполне достаточно. Их можно употреблять на завтрак, добавляя в овсянку с молоком либо на обед в сочетание со свеклой.













3. Бразильский орех





Несмотря на свою большую калорийность (703 ккал на 100 граммов продукта), бразильский орех по праву считается кладезем витаминов, которые необходимы и полезны для нашей кожи. Чистоту ей способна придать порция из 1-3 орехов. Бразильский орех хорошо питает и увлажняет кожу, особенно это актуально в холодное время года. Также он хорошо борется с ранами на кожи и способствует быстрому их заживлению.





4. Кешью





Этот орех очень полезен для нашей кожи, так как обладает целебными свойствами. Он способен справиться с псориазом и воспалениями разного типа. Этот орех предупреждает онкологические заболевания благодаря большому содержанию витамина Е. в день необходимо съедать 15-20 граммов кешью.





5. Фундук





Его рекомендуют употреблять в пищу для здоровья кожи, так как этот орех очень хорошо усваивается как при внутреннем применении, так и при наружном. Благодаря набору витаминов, которые содержатся в фундуке (В1, В2, В6, фтор, сера, калий, магний, кальций и т.д.), он полезен для питания кожи и избавления ее от покраснений разного типа.













Эти пять видов орехов очень полезны для здоровья нашей кожи. Выберите тот, который обладает самым приятным для вас вкусом, и употребляйте ежедневно в пищу, можно в сочетание с другими продуктами. Например, с сухофруктами и разными злаками.



