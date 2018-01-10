Четыре эффективных методов очищения поджелудочной железы

Народная медицина вмещает в себе максимальное количество разнообразных методов и систем очищения внутренних органов и организма в целом. Не все их них можно назвать безопасными, поэтому прежде, чем воспользоваться тем или иным советом, лучше взвесить все за и против.





Четыре самых эффективных методов разгрузки поджелудочной после праздников:





Гречка+кефир. С вечера залить стакан гречневой крупы 0,5 л кефира. Утром съесть половину каши, а вторую часть - на ужин. В обед и на перекус выбирать что-то из полезных продуктов, не раздражающих поджелудочную железу. Курс очищения длится 10 дней, затем нужно сделать перерыв на такое же количество времени и можно снова его повторить.





Корень петрушки+молоко. Измельчить в блендере 2 кг корня петрушки, залить 3,5 л домашнего молока и поставить на медленный огонь. Варить до тех пор, пока содержимое кастрюли не станет однородной густой массой. Все это очищающее средство нужно разделить таким образом, чтобы в течение 3 дней питаться только им, причем не менее 5 раз в сутки. Обязательно пить много воды.













Настой из репешка обыкновенного. Вам понадобится 2 ч.л. измельченных листьев облепихи и стакан кипятка, после их соединения оставить на 40 минут настаиваться. Принимать по полстакана процеженного настоя три раза в день перед едой.





Отвар из корня цикория. Измельчить корень цикория и взять 2 чайные ложки, которые нужно залить стаканом кипятка, а потом поставить на медленный огонь, довести до кипения и проварить еще 5 минут. Пить нужно отвар остывшим и процеженным маленькими глотками в течение дня. Курс очищения длится 3 недели.





Представленные "домашние" методы очищения поджелудочной железы абсолютно безвредны, но если после их использования вас все равно тревожат неприятные ощущения в области этого органа, тогда следует обратиться к врачу за помощью и пройти обследование, чтобы понять в чем причина.



