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Леди
Красота и здоровье
10 января 18, 12:28
Четыре эффективных методов очищения поджелудочной железы
организм
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Эти народные методы помогут вам ощутить легкость внутри и помочь поджелудочной железе справиться с той нагрузкой, которая на нее легла в период новогодних праздников.
Народная медицина вмещает в себе максимальное количество разнообразных методов и систем очищения внутренних органов и организма в целом. Не все их них можно назвать безопасными, поэтому прежде, чем воспользоваться тем или иным советом, лучше взвесить все за и против.

Четыре самых эффективных методов разгрузки поджелудочной после праздников:

Гречка+кефир. С вечера залить стакан гречневой крупы 0,5 л кефира. Утром съесть половину каши, а вторую часть - на ужин. В обед и на перекус выбирать что-то из полезных продуктов, не раздражающих поджелудочную железу. Курс очищения длится 10 дней, затем нужно сделать перерыв на такое же количество времени и можно снова его повторить.

Корень петрушки+молоко. Измельчить в блендере 2 кг корня петрушки, залить 3,5 л домашнего молока и поставить на медленный огонь. Варить до тех пор, пока содержимое кастрюли не станет однородной густой массой. Все это очищающее средство нужно разделить таким образом, чтобы в течение 3 дней питаться только им, причем не менее 5 раз в сутки. Обязательно пить много воды.



Настой из репешка обыкновенного. Вам понадобится 2 ч.л. измельченных листьев облепихи и стакан кипятка, после их соединения оставить на 40 минут настаиваться. Принимать по полстакана процеженного настоя три раза в день перед едой.

Отвар из корня цикория. Измельчить корень цикория и взять 2 чайные ложки, которые нужно залить стаканом кипятка, а потом поставить на медленный огонь, довести до кипения и проварить еще 5 минут. Пить нужно отвар остывшим и процеженным маленькими глотками в течение дня. Курс очищения длится 3 недели.

Представленные "домашние" методы очищения поджелудочной железы абсолютно безвредны, но если после их использования вас все равно тревожат неприятные ощущения в области этого органа, тогда следует обратиться к врачу за помощью и пройти обследование, чтобы понять в чем причина.

Источник: http://hronika.info
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