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Леди
Красота и здоровье
10 января 18, 12:31
Названы самые полезные продукты пчеловодства
мед
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Люди, которые в меру потребляют и используют для лечения и профилактики многих болезней пчелиные продукты (например, мед, маточное молочко и пегу), до конца своих дней сохраняют жизнерадостность, долголетие, ясное мышление и хорошее здоровье.
А старческие болезни развиваются весьма медленно. А то и вовсе не настают, - так гласит народная медицина.
 
Медоносные пчелы приносят пасечникам натуральный и лечебный мед, воск, пегу, прополис, маточное молочко, целебный пчелиный яд. Мед очень полезен и питателен. Но не менее калориен. Поэтому одна его чайная ложечка с утра способна заменить человеку его суточную потребность в сахаре. Главное, не запивать мед водой или чем-либо еще, а дать ему возможность самому раствориться в организме.
 
Мед и другие пчелиные продукты богаты витаминами и необходимыми ферментами. А маточное молочко кроме всего прочего богато ещё и белками. Оно имеет общеукрепляющее действие и особенно полезно для людей преклонного возраста. Но если мужчина имеет проблемы с потенцией, маточное молочко для него самое лучшее лекарство!
 
А вот пега весьма полезна для растущего организма. Она помогает справиться с малокровием, приводит в порядок работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит и работоспособность, нормализует повышенное артериальное давление. Увеличивает количество эритроцитов и гемоглобина в крови.
 
Пчелиный клей (прополис) врачи назначают при туберкулёзе, проблемами с зубами, почками и желудком. Прополис очень быстро расправляется с микробами. А пчелиный воск служит отличным сырьём для производства медицинских пластырей, кремов и мазей. 
 
Да и пчелиный яд является весьма мощным орудием в борьбе с такими серьёзными заболеваниями, как ревматизм, гипертония, радикулит и с рядом других критических заболеваний. Пчелиный яд можно как втирать в кожу человека, так и вводить под кожу посредством живого пчелиного укуса. Можно также сжигать мёртвых пчёл, а оставшуюся золу смешивать с мёдом и использовать для лечения определённых болезней. Известно, что можно восстановить рост волос и значительно укрепить их, если раздавить пчёл, смешать их с мёдом и втереть в кожу головы. 
 
К сожалению, мёд не вылечит все болезни, известные человечеству. Но справиться с большинством из них он в стостоянии. Так что не упускайте эту прекрасную возможность. 

Будьте здоровы!

Источник: http://ladyhealth.com.ua
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