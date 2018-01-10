Названы самые полезные продукты пчеловодства

А старческие болезни развиваются весьма медленно. А то и вовсе не настают, - так гласит народная медицина.

Медоносные пчелы приносят пасечникам натуральный и лечебный мед, воск, пегу, прополис, маточное молочко, целебный пчелиный яд. Мед очень полезен и питателен. Но не менее калориен. Поэтому одна его чайная ложечка с утра способна заменить человеку его суточную потребность в сахаре. Главное, не запивать мед водой или чем-либо еще, а дать ему возможность самому раствориться в организме.

Мед и другие пчелиные продукты богаты витаминами и необходимыми ферментами. А маточное молочко кроме всего прочего богато ещё и белками. Оно имеет общеукрепляющее действие и особенно полезно для людей преклонного возраста. Но если мужчина имеет проблемы с потенцией, маточное молочко для него самое лучшее лекарство!

А вот пега весьма полезна для растущего организма. Она помогает справиться с малокровием, приводит в порядок работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит и работоспособность, нормализует повышенное артериальное давление. Увеличивает количество эритроцитов и гемоглобина в крови.

Пчелиный клей (прополис) врачи назначают при туберкулёзе, проблемами с зубами, почками и желудком. Прополис очень быстро расправляется с микробами. А пчелиный воск служит отличным сырьём для производства медицинских пластырей, кремов и мазей.

Да и пчелиный яд является весьма мощным орудием в борьбе с такими серьёзными заболеваниями, как ревматизм, гипертония, радикулит и с рядом других критических заболеваний. Пчелиный яд можно как втирать в кожу человека, так и вводить под кожу посредством живого пчелиного укуса. Можно также сжигать мёртвых пчёл, а оставшуюся золу смешивать с мёдом и использовать для лечения определённых болезней. Известно, что можно восстановить рост волос и значительно укрепить их, если раздавить пчёл, смешать их с мёдом и втереть в кожу головы.

К сожалению, мёд не вылечит все болезни, известные человечеству. Но справиться с большинством из них он в стостоянии. Так что не упускайте эту прекрасную возможность.





Будьте здоровы!



