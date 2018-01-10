Высыпания на лице: о чем сигнализирует организм

Например, таких, как высыпания на лице. По мнению специалистов, локализация прыщей зависит от заболевания, которым страдает пациент.





О наличии различных заболеваний поможет рассказать «лицевая география кожных высыпаний».





ЛОБ И ЗОНА НАД БРОВЯМИ





Это так называемая Т-зона. Этот факт стоит учитывать, ведь на таком участке активно вырабатывается подкожный жир, что вызывает усиленное появление прыщей и угрей. Но если вы ухаживаете за кожей, а высыпания не проходят, то стоит проверить организм на наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта.





Если на лбу часто появляются подкожные высыпания – пересмотрите свое питание, скорее всего, оно неправильное (обилие жирного и мучного). Прыщи ближе к волосам сигнализируют о сбое в работе желчного пузыря, над бровями – о плохой работе кишечника.





ПЕРЕНОСИЦА





Высыпания на этом участке лица могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Обычно они возникают из-за употребления алкоголя, жирной и белковой пищи.





ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ





Высыпания вокруг глаз говорят о заболеваниях почек или же обезвоживании. Пейте больше воды.





НОС





Здесь причин может быть несколько: начиная от расширенных пор и заканчивая банальной проблемой «грязных рук», когда мы трогаем свое лицо, забывая, что на кончиках пальцев куча микробов.





Причиной также может быть гормональный дисбаланс, если мы говорим о подростках.





Но если вышеперечисленное не о вас, тогда стоит проверить работу сердца, артериальное давление и уровень витамина В.





УШИ





Как и в случае с высыпаниями вокруг глаз, прыщи на ушах могут быть связаны с работой почек.





ЩЕКИ





Прыщи на щеках сигнализируют о проблемах с дыхательной системой. Чаще всего такие высыпания появляются у аллергиков и курящих людей. Нужно больше гулять на свежем воздухе и пересмотреть питание.





ГУБЫ





Прыщи вокруг губ зачастую возникают из-за стресса и изменений гормонального фона. Больше отдыхайте, обеспечьте организму здоровый сон и употребляйте больше зеленых овощей. Высыпания вокруг рта могут также говорить о проблемах с пищеварением (кишечные колики, запоры).





ПОДБОРОДОК





Прыщи на подбородке –­ повод проверить пищеварительную и эндокринную системы. Откорректируйте питание – употребляйте больше клетчатки, пейте травяные чаи. Это поможет вывести из организма токсины.





Еще одной причиной высыпаний на подбородке может быть заболевание женских половых желез. Поэтому сходите к гинекологу.





Подкожные высыпания на подбородке часто возникают из-за переохлаждения, различных инфекций, а также снижения защитной функции иммунитета.





Будьте здоровы!



