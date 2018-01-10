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Леди
Красота и здоровье
10 января 18, 12:41
Высыпания на лице: о чем сигнализирует организм
лицо
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Проблемы со здоровьем провоцируют появление косметических недостатков.
Например, таких, как высыпания на лице. По мнению специалистов, локализация прыщей зависит от заболевания, которым страдает пациент. 

О наличии различных заболеваний поможет рассказать «лицевая география кожных высыпаний».

ЛОБ И ЗОНА НАД БРОВЯМИ

Это так называемая Т-зона. Этот факт стоит учитывать, ведь на таком участке активно вырабатывается подкожный жир, что вызывает усиленное появление прыщей и угрей. Но если вы ухаживаете за кожей, а высыпания не проходят, то стоит проверить организм на наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Если на лбу часто появляются подкожные высыпания – пересмотрите свое питание, скорее всего, оно неправильное (обилие жирного и мучного). Прыщи ближе к волосам сигнализируют о сбое в работе желчного пузыря, над бровями – о плохой работе кишечника.

ПЕРЕНОСИЦА

Высыпания на этом участке лица могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Обычно они возникают из-за употребления алкоголя, жирной и белковой пищи.

ЗОНА ВОКРУГ ГЛАЗ

Высыпания вокруг глаз говорят о заболеваниях почек или же обезвоживании. Пейте больше воды.

НОС

Здесь причин может быть несколько: начиная от расширенных пор и заканчивая банальной проблемой «грязных рук», когда мы трогаем свое лицо, забывая, что на кончиках пальцев куча микробов.

Причиной также может быть гормональный дисбаланс, если мы говорим о подростках.

Но если вышеперечисленное не о вас, тогда стоит проверить работу сердца, артериальное давление и уровень витамина В.

УШИ

Как и в случае с высыпаниями вокруг глаз, прыщи на ушах могут быть связаны с работой почек.

ЩЕКИ

Прыщи на щеках сигнализируют о проблемах с дыхательной системой. Чаще всего такие высыпания появляются у аллергиков и курящих людей. Нужно больше гулять на свежем воздухе и пересмотреть питание.

ГУБЫ

Прыщи вокруг губ зачастую возникают из-за стресса и изменений гормонального фона. Больше отдыхайте, обеспечьте организму здоровый сон и употребляйте больше зеленых овощей. Высыпания вокруг рта могут также говорить о проблемах с пищеварением (кишечные колики, запоры).

ПОДБОРОДОК

Прыщи на подбородке –­ повод проверить пищеварительную и эндокринную системы. Откорректируйте питание – употребляйте больше клетчатки, пейте травяные чаи. Это поможет вывести из организма токсины.

Еще одной причиной высыпаний на подбородке может быть заболевание женских половых желез. Поэтому сходите к гинекологу.

Подкожные высыпания на подбородке часто возникают из-за переохлаждения, различных инфекций, а также снижения защитной функции иммунитета.

Будьте здоровы!

Источник: http://healthyliving.com.ua
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