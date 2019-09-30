Эти 10 копеечных аптечных средств творят чудеса в огороде

1. Борная кислота

Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.





2. Глюкоза и витамин В1

Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.





3. Мыло хозяйственное («советское» 72%)

Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.





4. Соль каменная

Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.





5. Порошок горчицы

Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.

Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л).

Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.





6. Сода

Пищевая сода нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду.

Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю.

Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.

А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.





7. Дегтярное и серное-дегтярное мыло

Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.





8. Йод аптечный

Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.





9. Зеленка

У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.





10. Марганцовка

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили.

В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.



