Очищение крови народными средствами

Накопление токсинов в организме человека происходит при ослаблении функции эндокринных желез, замедленном пищеварении. Когда организм не справляется с накопившимися токсинами, они с помощью крови разносятся по телу, в результате чего может произойти самоотравление.

Сторонники натуральной медицины твердо убеждены, что организм человека нуждается в периодической чистке крови. Здоровая кровь дает возможность органам и тканям организма человека получать кислород и питательные вещества, помогает в защите от атак вредных вирусов и бактерий. Результатом ослабления ее транспортных и защитных свойств, снижения иммунитета становится ухудшение состояния здоровья человека.

Вредные привычки, не благоприятная экологическая обстановка, а также не правильное питание, не позволяют нашему организму в полной мере выполнять функцию самоочищения крови самостоятельно. В результате чего в организме скапливаются вредные вещества, а это в свою очередь может привести к различным заболеваниям.

Наиболее эффективными для очищения крови являются сорбенты. Но эти препараты не влияют на состав крови в организме они лишь помогают удалить из желудочно – кишечного тракта токсины, вредные бактерии, шлаки и выводят их естественным путем. Таким образом, токсины и вредные вещества не успевают попадать в кровь. Проведение очищения организма с помощью сорбентов проводится 7-10 дней. Улучшается общее состояние организма после проведения процедуры, а также снижается утомляемость и повышается иммунитет. Самые распространенные средства для чистки крови являются « красные продукты» это клюква, вишня, ежевика, виноград, свекла, краснокочанная капуста.













Сосновую хвою залить половиной литра кипятка, подогреть десять минут, затем закупорить, закутать и оставить настаиваться треть часа. Пить по полчашки перед и после еды, между завтраком и обедом и между обедом и ужином.

Пить каждый день в течение недели. Сосновая хвоя издавна считалась чем-то «электризующим», что очищает воздух вокруг себя и наполняет его озоном. Тот же эффект произведёт и отвар хвои по отношению к организму. Рекомендуется также приём витамина А в виде морковного сока по рюмке (0,05 литра) по три раза в день.

Позитивно влияют на очищение крови яблоки несладких сортов.





Известно, что движение «сыроедение» (есть в сыром виде один вид растительного продукта) возникло не на пустом месте – ещё в старину применялся такой метод очищения организма. А в конце двадцатого века известный гений технической эпохи Стив Джобс придумал большинство первых продуктов компании Apple, когда сидел на яблочной диете.

Рекомендуется шесть дней на протяжении двух недель, но не подряд, есть только яблоки. Если от яблок будет уже воротить, рекомендуем перекусить сухарями чёрного хлеба. После прошествия двух недель примените новый метод – два раза в неделю на протяжении трёх недель. Потом можно закончить курс, устроив один яблочный день в неделю на протяжении четырёх недель.

Пить в эти дни рекомендуется только воду или, опять же, яблочный сок. В яблочные дни нужно съедать хотя бы полтора килограмма яблок в день.

Хорошо очищают кровь ягоды можжевельника, их нужно принимать, начиная с 5 штук, ежедневно прибавляя по 1 ягоде.Доведя их количество до 15шт. вдень, затем принимать в обратном порядке- от 15 до 5 шт.

Очищает кровь тысячелистник. 3 ст. л. сухой травы залить 1 л кипятка, настоять в термосе или на водяной бане 40 мин. Пить по 1/2 стакана 3 раза вдень перед едой. Можно приготовить настой из тысячелистника: 1 ч. л. травы залить стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать от 1 ст. л. до 1/3 стакана 3-4 раза в день до еды.









Крапива очень хорошо чистит кровь. Еще одна удивительная трава, которая вновь раз доказывает, что все ядовитое и жгучее, при правильном применении, как правило, является полезным и незаменимым. Среди ее замечательных свойств: улучшение обмена веществ, симуляция грануляции и ранозаживляющий эффект. Крапива обладает еще и полезным для сосудов свойством – растворять органические отложения (соли). Листья крапивы содержат хлорофилл в чистом виде, без примеси других пигментов. Если вы делали отвар из крапивы, то замечали, каким насыщенно зеленым он получается. Все это благодаря хлорофиллу. Хлорофилл обладает сильным тонизирующим и стимулирующим действием: улучшает обмен веществ, стимулирует эпителизацию пораженных тканей и сосудов, оказывает ранозаживляющее действие. Лучше, пожалуй, заваривать фильтр-пакеты, чтобы настой из крапивы всегда был свежим.

Чеснок и лимон чистят кровь. Возьмите 400 граммов чеснока и 25 лимонов. Чеснок очистите, разотрите и смешайте с соком, тщательно выжатым из лимонов. Положите смесь в стеклянную банку с широким горлом, завяжите ее 2—3 слоями марли или прозрачной тряпкой и ос­тавьте настояться сутки. Перед употреблением взбалтывайте. А пить снадобье надо перед сном — по чайной ложке, разведенной в половине стакана воды. Через 12—14 дней вы почувствуете прилив бодрости и сил.

Клюквенный сок. Сок из ягод клюквы прекрасно чистит кровь. Его нужно пить три раза в день по сто миллилитров, в течение трех недель.

Морковь. В народе широко используется очищение крови с помощью морковного сока, чтобы очистить кровь нужно выпивать по 50 миллилитров свежее выжатого морковного сока три раза в день.

Калина и календула. Нужно взять пятьдесят грамм цветов календулы, залить их тремя литрами воды, кипятить нужно на медленном огне в течение тридцати минут в закрытой кастрюле. Затем нужно остудить, процедить и добавить один стакан меда и два стакана сока калины, все перемешиваем, переливаем в банку. Храним смесь в холодильнике. Принимаем натощак каждое утро по половине стакана.









Белая ива. Берем ложку коры белой ивы, заливаем стаканом кипятка, кипятят на медленном огне около 10 минут, настаивают около часа. Принимают 10 дней по две столовых ложки три раза в день перед едой.

Петрушка кудрявая. Кровь хорошо очищает петрушка. Две ложки сухих корней петрушки нужно залить 1.5 стаканами кипятка. Настоять нужно три часа при комнатной температуре, затем процедить. Принимают по столовой ложке три раза в день до еды, в течение двух недель. Берем одну чайную ложку семян петрушки, заливаем пол литрами воды, которая должна быть комнатной температуры. Нужно настаивать 10 часов, а после процеживаем и принимаем по пол стакана три раза в день.

Березовый сок. Выпивайте по одному литру березового сока в день около недели.

Плоды шиповника. Шиповник очищает кровь, оказывает мочегонное действие и выводит токсины из организма, улучшает состав крови. Столовая ложка плодов на стакан кипятка, кипятить около 10 минут в закрытой посуде, настаивают сутки, принимают по 1-2 стакана в течение дня.

Смесь соков. Смешиваем сок моркови, свеклы, чеснока, лимона, редьки, по двести миллилитров, мед и вино кагор двести миллилитров. Все смешиваем и эту смесь храним в холодильнике. Эта смесь улучшает общее состояние организма, очищает сосуды и кровь. Принимают такую смесь за полчаса до еды по одной столовой ложке три раза в день. Этой смеси соков хватает на полтора месяца.

Сбор трав. Этот сбор трав является антиаллергический и кровоочистительный. Берем по 10 грамм травы вероники лекарственной, травы полевого хвоща, травы крапивы и травы череды, и по 15 грамм корня лопуха и цветков василька синего. Берем две столовые ложки смеси этих трав на литр кипятка, а утром нужно процедить, принимать 4 раза в день до еды по половине стакана две недели.

Очищение крови и сосудов народными средствами - среди всех способов очищения крови, пожалуй, самым мощным, является гирудотерапия. Человечество даже ставит памятники этой целительнице, таков ее вклад в здоровье. В первую очередь, при гирудотерапии уменьшаются венозные застои. «Заболоченные» участки «оживают» и работают на благо организма. Уменьшается артериальное давление, организм начинает работать правильно. В этот момент важно помочь ему правильным питанием, движениями, всем тем, что так естественно для здорового организма.

Будьте здоровы!

Источник: fitoportal