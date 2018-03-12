Ночная маска для гладких пяток

Ухоженная женщина – это не только безупречно подобранный наряд и аккуратный макияж, но и хороший маникюр и педикюр. Стоит ли говорить, что пятки должны быть нежными и гладкими?
Эта маска эффективно заботится о коже на пятках, делая ее более нежной, мягкой, снимая огрубевший слой. Использовать ее нужно на ночь раз в 10 дней.
Ингредиенты для ночной маски для пяток:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
Вам понадобятся так же хлопчатобумажные носки, которые будут использоваться только для этой маски.
Как приготовить маску для гладких пяток:
Смешайте 1 ст. ложку оливкового масла с 1 ч. ложкой лимонного сока.
Подержите ноги в теплой воде, обработайте скрабом.
Нанесите маску на чистую кожу ног и помассируйте ступни 2 минуты.
Наденьте чистые хлопковые носочки и ложитесь спать.
Утром можно сполоснуть ноги.