Ночная маска для гладких пяток

Ухоженная женщина – это не только безупречно подобранный наряд и аккуратный макияж, но и хороший маникюр и педикюр. Стоит ли говорить, что пятки должны быть нежными и гладкими?





Эта маска эффективно заботится о коже на пятках, делая ее более нежной, мягкой, снимая огрубевший слой. Использовать ее нужно на ночь раз в 10 дней.





Ингредиенты для ночной маски для пяток:





- 1 ст.л. оливкового масла

- 1 ч.л. лимонного сока





Вам понадобятся так же хлопчатобумажные носки, которые будут использоваться только для этой маски.





Как приготовить маску для гладких пяток:





Смешайте 1 ст. ложку оливкового масла с 1 ч. ложкой лимонного сока.

Подержите ноги в теплой воде, обработайте скрабом.

Нанесите маску на чистую кожу ног и помассируйте ступни 2 минуты.

Наденьте чистые хлопковые носочки и ложитесь спать.

Утром можно сполоснуть ноги.



