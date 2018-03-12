Косметика от природы

Польза косметики с натуральными ингредиентами не преувеличена. Содержащиеся в них витамины и минералы легко усваиваются кожей, питают ее, увлажняют, защищают от действия свободных радикалов и вредного ультрафиолета. В аптеке можно купить лекарственные травы и сборы, а в холодильнике найдутся творог, яйца, сметана, сливки — натуральная и полезная основа для многих косметических масок.





СТРОЙНОЕ ТЕЛО





Упругая кожа и подтянутый бюст — мечта каждой девушки. С вербеновым маслом мечта становится реальностью. Вербена также считается природным афродизиаком, который улучшает настроение. Масло жасмина, известное как самое дорогое в мире, подарит коже безупречную гладкость и бархатную мягкость.





ЛОКОНЫ





Чтобы локоны излучали блеск, не было зуда и перхоти, раз в неделю массируй кожу головы специальным скрабом для волос. Можешь купить его или сделать сама. Смешай 2–3 ст. л. шампуня, 2 ст. л. сахарного песка, 1 ст. л. оливкового масла и по 2 капли эфирных масел чайного дерева и миндаля.





МЯГКИЕ ПЯТКИ





Важно обеспечить ногам антибактериальный уход, чтобы предотвратить появление грибка. Помогут ванночки для ног с добавлением масел розмарина, лаванды, чайного дерева. Они хороши еще и тем, что помогут размягчить, а затем удалить мозоли и натоптыши, а также избавят от неприятного запаха.





СВЕЖИЙ ВИД





Коже лица тоже нужно расслабление. Мы машинально напрягаем мышцы, а потом на месте заломов появляются морщины. Сделай успокаивающую маску — с розой или кислородную. Можешь взять любой питательный крем и нанести его толстым слоем на лицо на 15 минут, заранее добавив в него 2 капли эфирных масел: нероли, сандала, мирры, розы, сосны. После такой маски кожа заметно посвежеет.





УХОЖЕННЫЕ РУКИ





Если кожу рук не защищать от солнца, это приводит к появлению пигментных пятен. Самый простой способ профилактики — пользоваться лосьонами и кремами, в состав которых входят натуральные отбеливатели: экстракты лимона, петрушки, клубники, смородины. Раз в неделю делай маску с васильком: 1 ст. л. цветков василька синего залей 3 ст. л. воды, прокипяти 2 минуты на слабом огне, слегка охлади. Добавь 10 капель сока лимона, а для вязкости — немного ржаной муки. Нанеси на руки на 20 минут, надень полиэтиленовые перчатки. Затем смой водой. Маска не только придаст коже белизну, но и предотвратит ее пересыхание.



