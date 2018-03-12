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Леди
Красота и здоровье
12 марта 18, 11:06
Простой рецепт от головной боли
головная боль
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Ингредиенты:

10 зубчиков чеснока,
1,5 стакана мёда,
горошки чёрного перца.

Способ приготовления:

Давим чеснок и помещаем его в небольшую банку. Заливаем чеснок мёдом и добавляем чёрный перец. Плотно закрываем банку и оставляем на 5 дней.

Когда почувствуете, что головная боль собирается атаковать, съешьте столовую ложку из банки. Для профилактики это средство можно употреблять на регулярной основе. К тому же это укрепит иммунную систему: ведь мёд, чеснок и перец — идеальное оружие в борьбе с инфекционными и простудными заболеваниями.

Источник: http://medinfo.ua
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