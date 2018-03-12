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Леди
Красота и здоровье
12 марта 18, 11:08
5 правил долголетия для женщин
женщина
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Все хотят жить долго, счастливо и быть здоровым.
1. Правильное питание

То есть, отсутствие жестких диет, обилие клетчатки, витаминов в пище, употребление фруктов и овощей, сбалансированное количество белков, жиров и углеводов в рационе.

2. Движение

Помнишь выражение «движение – это жизнь»? Оно означает не только физическое движение, а и саморазвитие, постоянную тренировку мозга.

3. Отсутствие вредных привычек

Кроме отказа от курения и минимального потребления алкоголя, хорошо бы еще взять за привычку высыпаться ночью и пользоваться солнцезащитным кремом.

4. Пристальное внимание к здоровью

Важно не только своевременно лечить появившиеся заболевания, а предупреждать их, проходя ежегодные осмотры у кардиолога, невропатолога, стоматолога и гинеколога.

5. Любовь к себе

Всегда оставляй время для заботы о самом ценном - о себе, как бы ты не была занята работой или семьей.

Источник: http://www.cosmo.com.ua/
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