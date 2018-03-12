5 правил долголетия для женщин

1. Правильное питание





То есть, отсутствие жестких диет, обилие клетчатки, витаминов в пище, употребление фруктов и овощей, сбалансированное количество белков, жиров и углеводов в рационе.





2. Движение





Помнишь выражение «движение – это жизнь»? Оно означает не только физическое движение, а и саморазвитие, постоянную тренировку мозга.





3. Отсутствие вредных привычек





Кроме отказа от курения и минимального потребления алкоголя, хорошо бы еще взять за привычку высыпаться ночью и пользоваться солнцезащитным кремом.





4. Пристальное внимание к здоровью





Важно не только своевременно лечить появившиеся заболевания, а предупреждать их, проходя ежегодные осмотры у кардиолога, невропатолога, стоматолога и гинеколога.





5. Любовь к себе





Всегда оставляй время для заботы о самом ценном - о себе, как бы ты не была занята работой или семьей.



