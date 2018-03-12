Пять самых полезных продуктов для женского здоровья

Женский организм устроен таким образом, что гормональные изменения преследуют представительниц прекрасной половины общества всю жизнь, именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют уделять особое внимание питанию, за счет которого можно будет регулировать производство гормонов и не терять внешней привлекательности, эмоциональной гармонии и физической силы.





Медики утверждают, что без этих пяти продуктов женщинам никак не обойтись:





1. Творог. Это наилучший источник кальция и не только, поэтому женщинам следует налегать на творог, минимум, 2 раза в неделю. Во-первых, благодаря этому продукту в рационе питания осуществляется профилактика остеопороза, гипертонии, болезней почек и печени в зрелом возрасте.





2. Овсянка. Как известно, овсяные хлопья - эффективно очищаю организм от всего вредного и лишнего, а также стимулируют работу кишечника. Поэтому женщинам кушать эту кашу нужно каждый день, дабы быть легкими, стройными и обладать шелковистыми волосами, крепкими ногтями и чистой кожей.





3. Бобовые. Все разновидности бобовых культур содержат в своем составе фитоэстрогены, которые по биохимической структуре схожи с женскими гормонами "эстрогенами", за счет этого женщина может поддерживать свой гормональный фон всегда в норме.





4. Бананы. Этот фрукт - настоящий антидепрессант, который способен надолго насытить и улучшить настроение, тем более, им можно заменить всеми любимые вредные сладости.





5. Морковь. Главный витамин в моркови - Е, его чаще называют витамином молодости и красоты, собственно, потому медики и советуют представительницам прекрасного пола почаще употреблять морковь, а также морковный фреш.





А вот от этих продуктов медики, наоборот, рекомендуют женщинам отказаться, причем навсегда. Это: алкоголь, сахар, маргарин, белый хлеб и сдобная выпечка, еда быстрого приготовления, например лапша, бульоны из "кубиков" и так далее.



