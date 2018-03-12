Продукты с максимальным содержанием витамина C

Действительно, апельсины очень богаты этим витамином. Более конкретно, в небольшом апельсине содержится около 50 мг витамина С.

Учитывая, что рекомендуемое ежедневное употребление витамина С для взрослой женщины составляет 75 мг, означает, что с употреблением только двух апельсинов вы сможете пополнить ежедневную норму.

Однако есть фрукты и овощи, которые содержат больше витамина С, чем апельсины.

Одна тарелка, наполненная красными перцами, нарезанные полосками, содержит впечатляющие 231 мг витамина С.

Брокколи очень богаты различными витаминами и минералами, и являются фантастическими союзниками для сохранения здоровья. В тарелке, наполненной свежей нарезанной брокколи, содержится 81 мг витамина С.

Клубника не только вкусна, но и невероятно полезная и низкокалорийная ягода. Заполните чашку клубникой, и у вас будет 85 мг витамина С.

Киви славятся великим количеством витамина С. Вы можете купить этот кислый зеленый плод с маленькими черными семенами в течение года.

Фрукт киви содержит 64 мг витамина С, а в чашке с нарезанной киви - даже 167 мг.

Хотя папайя не характерна для нашего региона, ее стоит включить в рацион. Она является отличным источником витамина С, и хранителем пищеварительного здоровья. Небольшая папайя содержит 96 мг витамина С.

В последние несколько лет капуста поднялась на пьедестал диетологов. Этот листовой овощ считают очень целебным в профилактике целого ряда заболеваний.

Одна чашка, полная измельченной капусты, предложит вам 80 мг витамина С.

Брюссельская капуста не очень приятная на вкус, но пищевая

ценность этого овоща должна мотивировать вас регулярно размещать его на вашем столе. В дополнение к богатству витамина С, это отличный источник витамина К.

В тарелке, наполненной брюссельской капустой есть 75 мг витамина С.



