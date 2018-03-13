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Леди
Красота и здоровье
12 марта 18, 22:18
На эти симптомы рака люди не обращают внимания
рак
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Существует целый ряд завуалированных признаков онкологических заболеваний, которые чаще всего игнорируются людьми.
Первые симптомы рака могут быть настолько отдаленными, что человек и вовсе не обратит на них внимания, списав ухудшенное самочувствие на плохую погоду и ее какие-то катаклизмы. 

Онкологи утверждают, что злокачественная опухоль в любом органе поддается ликвидации только в том случае, если она обнаружена на ранней стадии развития, когда еще раковые клетки не "расползлись" по всей кровеносной системе и не стали убивать организм человека изнутри.

Поэтому очень важно не упустить того совершенно нехарактерного симптома онкологического недуга, в последствии чего посетить врача и немедленно начать лечение. 

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить в ближайшее время пройти обследование, дабы исключить заболевание или же обратиться к онкологу:

- частое, болезненное мочеиспускание, а также кровь в моче;

- хрипота, кашель, но в том случае, если человек не болен другими заболеваниями, например, ОРВИ и грипп;

- долгое заживление тканей при ожогах и других травмах;

- отсутствие аппетита, потеря веса;

- нарушения пищеварения и стула;

- болезненные ощущения в любой части тела или головы;

- кровь в мокротах или стуле, а также непрекращающееся кровотечение у женщин;

- видимые изменения на коже.

Если хотя бы один из вышеперечисленных симптомов относится к вам, то откладывать визит к терапевту или онкологу совершенно не логично.


Источник: novosti-n.org
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