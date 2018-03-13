На эти симптомы рака люди не обращают внимания

Первые симптомы рака могут быть настолько отдаленными, что человек и вовсе не обратит на них внимания, списав ухудшенное самочувствие на плохую погоду и ее какие-то катаклизмы.





Онкологи утверждают, что злокачественная опухоль в любом органе поддается ликвидации только в том случае, если она обнаружена на ранней стадии развития, когда еще раковые клетки не "расползлись" по всей кровеносной системе и не стали убивать организм человека изнутри.





Поэтому очень важно не упустить того совершенно нехарактерного симптома онкологического недуга, в последствии чего посетить врача и немедленно начать лечение.





Эти симптомы должны насторожить вас и заставить в ближайшее время пройти обследование, дабы исключить заболевание или же обратиться к онкологу:





- частое, болезненное мочеиспускание, а также кровь в моче;





- хрипота, кашель, но в том случае, если человек не болен другими заболеваниями, например, ОРВИ и грипп;





- долгое заживление тканей при ожогах и других травмах;





- отсутствие аппетита, потеря веса;





- нарушения пищеварения и стула;





- болезненные ощущения в любой части тела или головы;





- кровь в мокротах или стуле, а также непрекращающееся кровотечение у женщин;





- видимые изменения на коже.





Если хотя бы один из вышеперечисленных симптомов относится к вам, то откладывать визит к терапевту или онкологу совершенно не логично.







