ТОП-20 продуктов, безжалостно сжигающих жир

Как известно, для этого обязательно нужны физические нагрузки и правильно спланированное питание. Для всех, кто сейчас занят похудением, эта двадцатка продуктов станет счастливым козырем. Еда, которая способствует сжиганию жира, — это не миф.





Предложенные пищевые продукты помогают ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость, отрегулировать пищеварительные процессы. Всё они способствует сжиганию жира, стоит лишь подправить свое меню! Составь свой план питания из продуктов, которые способствуют похудению. Результат превзойдет все ожидания.





1. Творог, кефир, простокваша, йогурт





Кальцитриол — гормон, который помогает клеткам избавляться от лишнего жира, и он в избытке находится в молочных продуктах. Нежирные молочные продукты — находка для всех, кто на диете. Они содержат много белка, а белковая еда должна составлять большую часть рациона желающего похудеть человека. Главное — выбирай свежие и нежирные продукты. Молочная сыворотка тоже очень полезна, она содержит особый протеин, помогающий расщеплять подкожный жир.





2. Имбирь





Эфирные масла, которые содержатся в имбире, улучшают пищеварение, стимулируют вырабатывание желудочного сока. Это помогает организму тратить больше энергии, сжигать жировые клетки по максимуму. Помимо данного положительного эффекта, имбирь хорошо влияет на состояние кожи.





3. Капуста





Ешьте капусту всех видов, это так полезно при похудении! Белокочанная капуста, цветная и брокколи — все виды хороши. Капуста содержит много клетчатки, а это помогает выводить из организма всё лишнее. В составе капусты присутствует индол-3-карбинол — вещество, нормализующее обмен эстрогенов у женщин. В капусте содержится мало калорий, потому можно съесть внушительную порцию салата и заполнить желудок, не рискуя прибавить в весе.





4. Огурцы





Мало калорий, много воды — вот что мы ценим в огурцах. Они увлажняют организм изнутри и снаружи и особенно ценны для тех, кто находится в режиме активных тренировок. Для похудения нужно пить много жидкости, насыщать организм влагой, и огурцы замечательно справляются с этим заданием. Кожица огурца содержит ценные витамины и микроэлементы, ее рекомендуют не срезать.





5. Корица





Корица снижает содержание сахара в крови, а это способствует аккумуляции жиров. Добавляй корицу в напитки, которые привык употреблять, — чай, кофе, даже кефир с корицей будут вкусны и очень полезны для фигуры.





6. Грейпфрут





Грейпфрут содержит большое количество витамина С и обладает способностью понижать уровень инсулина в крови. Флавоноид нарингин, входящий в его состав, делает грейпфрут мощным желчегонным средством. Если ты хочешь, чтобы грейпфрут помог тебе в борьбе с лишним жиром, ешь его, не срезая перепонки с горьковатым привкусом. Именно в них содержатся самые нужные для сжигания жира вещества.





7. Зеленый чай





Зеленый чай разогревает организм, тонизирует, способствует быстрому перевариванию пищи. Натуральный стимулятор тиамин, содержащийся в зеленом чае, поможет расщепить не только подкожный жир, но и висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов.





8. Вода





Вода помогает не переедать и вымывает из организма лишние соли. Чем больше ты пьешь, тем легче худеешь — помни об этом всегда!





9. Малина





По сравнению с другими ягодами, малина содержит меньше сахаров в своем составе и потому относится к низкокалорийным продуктам. Она способствует выделению желудочного сока, малину полезно есть после еды.





10. Горчица





Острая еда стимулирует выработку желудочного сока. Полезно есть мясо и рыбу с горчицей, добавлять ее в салаты.





11. Апельсин





Апельсины богаты клетчаткой, с их помощью легко насытиться. Это идеальный вариант для здорового перекуса! Все цитрусовые за счет эфирных масел и флавоноидов создают благоприятные условия для расщепления жиров.





12. Миндаль





Миндаль переваривается организмом всего на 40 %! Остальные жиры, входящие в состав полезного в высшей степени ореха, не перевариваются. Усваивается лишь белок. Перекусывать миндалем — отличная идея!





13. Хрен





Хрен, как и горчица, очень хорош для улучшения переваривания сложных продуктов.





14. Фасоль





В фасоли содержится много белка, а ведь белковая еда — то, что надо для похудения. Ешь бобовые, это поможет подсушить тело.





15. Кокос





Кокосовое молоко не только насыщено полезными микроэлементами, но и обладает способностью усиливать пищеварительный процесс.





16. Ананас





Помогает быстро насытиться за счет грубых волокон в своем составе, улучшает активность желудочного сока. Это лучший из десертов для похудения!





17. Папайя





Этот фрукт отлично справляется с расщеплением липидов. Употребляй папайю до или после приема пищи — ферменты, содержащиеся в ней, помогут тебе похудеть.





18. Красное вино





Красное вино содержит активный фермент ресвератрол, который замедляет отложение жиров. Происходит это за счет блокировки рецепторов в жировых клетках. Полстакана красного вина после еды — это очень даже полезно!





19. Яблоки и груши





Очищают кишечник, быстро насыщают за счет содержания клетчатки, имеют в своем составе мало калорий. Выбирай яблоки и груши в качестве перекуса, и твой вес будет в балансе.





20. Овсянка





Полезна для желудка и кишечника, а ведь при сжигании жира очень важно употреблять еду, способствующую слаженной работе этих органов.





Правильно составленное меню — секрет успеха людей с отличными формами. Обратите внимание на эти продукты, отдавайте им предпочтение, и вы будете поражены изменениями, которые произойдут с вашим телом!





Кроме того, в борьбе за стройность важно не переедать. Психологи давно заметили: чаще всего переедают те люди, которые стремятся себя контролировать за столом.





Такое поведение – верный путь к ожирению. Если вы не хотите получить нервный срыв в придачу к лишним килограммам, попробуйте изменить свои установки!





- Позвольте себе лакомства! Не стоит настраивать себя на то, что вы съедите совсем чуть-чуть, потому что много – нельзя. Разрешите себе есть столько, сколько хотите.





- Присутствуйте за столом! Осознанно принимайте пищу, в момент, когда вы едите, думайте о еде: насколько она вкусна, нравится ли вам, хотели ли бы вы сами приготовить нечто подобное.





- Будьте самим собой! Причем не только душевно, но и телесно. Если вы идете в гости, наденьте платье, которое вам нравится и которое не сковывает движений. Не пытайтесь понравиться всем присутствующим за столом, говорите именно то, что думаете, конечно, тактично. Когда мы сдерживаем свои эмоции, мы склонны их заедать, поэтому открыто выражайте свою радость или печаль.





- Меняйте локации. Не стоит постоянно сидеть за столом, отвлекитесь от еды: потанцуйте, побеседуйте с гостями в соседней комнате, помогите хозяйке с посудой и сервировкой.





- Слушайте себя. В тот момент, когда вы почувствуете насыщение, прекращайте есть! Даже если на десерт подадут ваш любимый тортик, даже если хозяйка упрашивает взять еще кусочек. Подумайте, что для вас важнее: собственное здоровье или вежливость? В конце концов, можно попросить хозяев завернуть вам кусок торта с собой.





- Не «подъедайте». Вернувшись домой после вечеринки, вы можете почувствовать потребность что-то съесть, даже если желудок полон. Это ваше подсознание таким образом требует «продолжения банкета», то есть, праздника. Удовлетворите его просьбу – но другим путем. Выпейте стакан воды и найдите повод чему-то порадоваться: обсудите с близкими этот визит, просмотрите сделанные фотографии.



