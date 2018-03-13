Поэтому уже было придумано множество способов, как приготовить из них лекарство. Сегодня мы представим вам, как лечение суставов с помощью капустных листьев может сделать вашу жизнь радостнее!





Листья капусты избавляют от боли и позволяют быстрее регенерироваться тканям. Поэтому максимальное воздействие овоща возможно на связные ткани, а именно суставы. Узнаем, как лечиться с помощью капусты.





Капустный лист против подагры

Подагра сопровождается сильной болью в суставах, от которой не всегда помогают обезболивающие. Но унять боль можно с помощью замороженных капустных листьев. Для этого нужно поместить листья в отдельные полиэтиленовые кульки, и засунуть в морозилку. Во время обострения боли приложите замороженный лист к пораженному суставу, и оберните полотенцем для фиксации. Действующие вещества овоща проникнут внутрь сустава через кожу и успокоят воспаление.





Против опухания суставов

В данном случае нам понадобится савойская капуста. Дли приготовления лечащего средства нужно отделить несколько листьев, и вырезать в них центральное ребро. После этого нужно поместить листья на кухонную доску, и отбить молотком для отбивных либо скалкой. Бить нужно так, чтобы сок слегка начал течь. Достаточно приложить средство к опухшему суставу, и обмотать его марлей. Сок позволит химическим веществам продукта быстро проникнуть к связной ткани для снятия воспаления.





Против отечности в ногах

Поместите капустные листы в морозилку, чтобы они не сильно замерзли. Приложите листья к области опухших ног, и приподнимите их. В таком положении нужно пролежать полчаса, чтобы полностью снять отечность в конечностях. Капуста обладает свойством поглощать жидкость, которая накапливается в ногах.





Возьмите себе на заметку 3 простых способа бороться с проблемами суставов и тканей с помощью капусты. Капустный лист — натуральное лекарство, которое принесет вам исключительно пользу!



