Астма: можно ли контролировать это заболевание

Понять суть заболевания — очень сложная и изнуряющая работа. Особенно это касается тех случаев, когда болезнь считается неизлечимой. Одной из них является астма.





Известно ли тебе, каким образом можно контролировать астму и облегчать ее симптомы?





Умеешь ли ты распознавать признаки астмы, когда они появляются? А ведь все это очень важно. Оставайся с нами и в продолжении статьи ты узнаешь все подробности.





Астма представляет собой неизлечимое хроническое заболевание. Хронические заболевания являются патологиями, способными многие годы беспокоить пациента и его семью.





Таким людям приходится пройти процесс адаптации, который заканчивается принятием заболевания и регулярными действиями по борьбе с ним.





К сожалению, полностью излечиться от астмы невозможно. Но можно облегчить течение этого заболевания и стабилизировать его приступы.





Как правило, в наши дни астма впервые появляется ещё в детские годы пациента. Заболевание характеризуется воспалением бронхов и их закупоркой, что делает эти органы гораздо более восприимчивыми к различным внешним агентам.





Основными симптомами астмы являются: свист, хронический кашель, сдавливание грудной клетки и затруднённое дыхание. Особенно часто эти проблемы беспокоят человека в утренние и ночные часы.





Увеличение случаев заболеваемости астмой может быть обусловлено различными причинами: от вдыхания пыльцы растений и контакта с пылевыми клещами до присутствия табачного дыма во вдыхаемом нами воздухе.





Как контролировать и облегчить симптомы астмы





Астма не должна заставлять тебя опускать руки, ведь течение этого заболевания поддаётся контролю.





Возможно, тебе покажется слишком очевидным это утверждение, но любому страдающему астмой пациенту (не имеет значения, являешься ли им ты, член твоей семьи или другой близкий человек) необходимо своевременно осознать симптомы, которыми сопровождается это заболевание.





Так, случается, что некоторые астматики даже и не подозревают об имеющемся у них заболевании, потому что симптомы астмы могут проявляться у людей от 17 до 28 лет.





Как мы уже говорили выше, каждому пациенту необходимо чётко понимать, что, появившись однажды, астма будет сопровождать их на протяжении всей жизни.





Ее течение может быть скрытым и латентным, но она всегда будет присутствовать.





Опасными детонаторами астмы могут стать постоянное вдыхание автомобильного дыма жителями крупных городов и табачного дыма активными или пассивными курильщиками.





Нужно иметь в виду, что хотя такие болезни, как грипп, бронхит, пневмония и хронический кашель могут напоминать своими симптомами астму, они не имеют с ней ничего общего.





Это значит, что и лечение всех этих заболеваний должно быть различным. Тебе хотелось бы узнать о нашей рекомендации? Мы советуем тебе при любом подозрении обращаться за консультацией к медицинскому специалисту.





Лечение после постановки диагноза





Как только ты начнёшь лечение астмы, тебе придётся довольно часто посещать врача (от 1 раза в 2 недели до 1 раза в 6 недель).





Когда заболевание будет взято под контроль, частота визитов к медицинскому специалисту может сократиться до 1 раза в месяц или даже 2 раз в год.





Во время таких визитов врач может спросить тебя, пришлось ли тебе испытывать за это время новые приступы астмы, изменились ли симптомы заболевания, каково состояние выделяемой мокроты.





Помимо этого врач может поинтересоваться, какой образ жизни ты ведёшь и чем занимаешься в течение дня.





Вся эта информация поможет ему понять, какие именно меры стоит принять для контроля заболевания в твоём случае. Помни о том, что организм каждого человека индивидуален.





Обычное лечение бронхиальной астмы бывает:

Симптоматическим: цель такого лечения — устранить кризис заболевания использованием медикаментов быстрого действия: адреналина, кортикостероидов, кислородной терапии и др.





Профилактическим: оно подразумевает регулярное использование средств, расширяющих бронхи, антигистаминных препаратов, кортикостероидов, дыхательной терапии, особых видов иммунотерапии и многих других способов лечения.





Рекомендации людям, страдающим астмой и аллергией





Сейчас мы представим тебе простой и эффективный список рекомендаций и небольших деталей, которые со временем благотворно скажутся на твоём здоровье и качестве твоей жизни.





Если ты станешь претворять их в жизнь регулярно, изменения будут очень даже заметными.





Благодаря этим советам приступы астмы будут беспокоить тебя реже и станут протекать легче.





Регулярно проветривай жильё, избегай влажности, используй очистители воздуха от дыма и кондиционер.





Вытирай пыль влажной тканью и регулярно осуществляй уборку дома с использованием пылесоса.





Если у тебя есть домашние животные, старайся почаще мыть и причёсывать их.





Используй подходящие фильтры для кондиционера зимой и летом, осуществляя их замену каждые 2 месяца.





Плотно закрывай двери и окна в те периоды, когда на улице много пыльцы. Используй специальные фильтры для пыльцы.





Используй очистители воздуха для удаления аллергенов и не забывай менять их фильтры каждые 3 месяца.





Не кури внутри помещения.





Воздержись от использования аэрозолей и других раздражающих продуктов, например, освежителей воздуха и средств для уборки с резким запахом.



