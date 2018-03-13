Отказаться от сахара на 10 дней

Лишний сахар повышает риск заболеваний сердца, развития диабета 2 типа и ожирения. Дополнительные дозы сахара мы получаем не только из очевидных источников – конфет, сладкой газировки, тортов и т.д. Йогурты, соусы, заправки для салатов и подобные продукты также содержат сахар. Поэтому диабет 2 типа и прочие проблемы, вызванные употреблением лишнего сахара, грозят не только сладкоежкам, но и любителям обработанной пищи, которым тоже рекомендуют отказаться от сахара.





1. Сердце скажет Вам «спасибо». Если Вам удастся избавиться от привычки поглощать много сладостей, Вы снизите риск сердечных заболеваний в целых три раза. Повышенный уровень инсулина и последующая активация симпатической нервной системы приводит к повышению давления крови и частоты сердечных сокращений. Уже через несколько недель, проведенных без сахара, уровень ЛПНП и триглицеридов снизится на 10% и 20-30% соответственно.





2. Кожа засияет здоровьем. Конечно, сахар – далеко не единственная причина появления прыщей на коже, однако довольно часто именно он оказывается виновником появления акне не только на лице, но и на других участках тела. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, показало, что отказ от сладкой газировки на три недели снижает уровень воспаления на 87%.





3. И настроение улучшится. Любителям сладостей очень непросто отказаться от любимого лакомства. Однако, преодолев свою привычку, они замечают, что тревожность, раздражительность и перепады настроения становятся менее частыми. Чтобы ощутить преимущества жизни без сахара, достаточно отказаться от него на 10 дней.





4. Сон станет действительно здоровым. Как и в случае с кожей, на цикл сна влияет целый ряд факторов. Однако важно также знать, что сахар заставляет Вас чувствовать себя уставшими и вялыми на протяжении дня. Также сахар запускает выработку кортизола, который может нарушать цикл сна.





5. Память улучшится. Исследование, проведенное специалистами Калифорнийского университета, показало, что избыток сахара негативно сказывается на памяти и способности к обучению. Происходит это по причине нарушения связей между клетками мозга. Отказ от сахара, даже если он будет всего 10-дневным, поможет защитить Ваши нервные клетки от повреждения и сохранить остроту ума. Отказ от сахара на 10 дней может стать маленьким шагом на пути полного избавления от сладкой зависимости. Попробуйте отказаться от сахара уже сегодня – и уже через пару недель Ваш организм будет чувствовать себя намного лучше!







