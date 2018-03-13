Как быть красивой без макияжа: 7 секретов

Многие из нас уверены, что для того, чтобы быть красивой, нужно ежедневно наносить тонны макияжа, но это совершенно не так.





Эксперты дали несколько советов, как сохранить и подчеркнуть свою естественную красоту.





Наше лицо довольно сильно меняется, когда мы наносим макияж. Невозможно это отрицать. Тем не менее, мы должны признать, что можем выглядеть прекрасно, даже если не будем использовать тушь для ресниц, помаду или румяна.





Женщина выглядит гораздо более красивой, когда показывает свои сильные стороны без какой-либо искусственной маскировки. Для того, чтобы хорошо выглядеть макияжа, следуйте этим советам:





Тщательно очищайте лицо





Если кожа лица чистая, она выглядит молодой, сияющей и красивой! Вы можете воспользоваться для этого специальными косметическими продуктами, которые можно купить в магазине или аптеке, единственное, что всегда нужно обращать внимание состав таких средств.





Они часто содержат очень сильные вещества, которые помогают удалить мертвые клетки дермы, но при этом могут вызвать покраснение и сухость кожи.





Мойте лицо два раза в день, это необходимо, чтобы она выглядела более сияющей, без жирного блеска или высыпаний.





Если вы привыкли очищать лицо, лишь когда вы моетесь или хотите удалить макияж, вам стоит начать делать это еще по утрам, когда вы просыпаетесь и, прежде чем лечь спать.





За короткое время вы увидите результаты.





Отшелушивайте и тонизируйте





В дополнение к ежедневному умыванию, отшелушивание тоже важно для того, чтобы удалить с кожи лица все несовершенства и излишки кожного жира.





Будьте осторожны, не стоит тереть кожу слишком сильно, это может вызвать покраснение или раздражение. Если вы не хотите использовать химические средства для пилинга, вы можете воспользоваться обычным сахаром. Это 100% натуральное и доступное средство.





Тоник для кожи — это средство, которым не стоит пренебрегать в вашем ежедневном ритуале красоты. Он помогает восстанавливать естественный рН баланс кожи лица, удаляет излишки жира, сужает поры.





Только не забудьте, что перед тем, как покупать продукты для ухода, всегда следует учитывать ваш тип кожи.





Используйте натуральные продукты





Средства для макияжа не только дорого стоят, но и могут вызывать раздражение кожи и способствовать появлению пигментных пятен.





К примеру, для того чтобы удалить тушь для ресниц, потребуется много усилий, что может повредить эти хрупкие волоски, которые защищают наши глаза.





Хорошей заменой туши может послужить обычный вазелин. Совсем небольшое количество поможет придать ресницам форму и объем, который вам понравится.





Другим секретом естественного макияжа является кокосовое масло. Его можно использовать в качестве бальзама для губ, который увлажняет и защищает от УФ-лучей. Это средство идеально подходит для тех женщин, у которых сухие или шелушащиеся губы.





Забудьте о цветных помадах, всего немного этого масла, и вуаля! Ваши губы выглядят чувственными и блестящими, и кроме того, вы даете им отличный уход.





Используйте солнцезащитные средства





Даже если вы думаете, что загар это способ хорошо выглядеть без макияжа, правда состоит в том, что сгоревшая и высохшая от солнца кожа выглядит совсем не привлекательно.





Даже в зимние дни, когда облака или дождь, нашей коже все равно необходима защита. В противном случае, вы подвергаете себя риску преждевременного старения, кожных заболеваний и, в редких случаях, рака кожи.





Если у вас светлая кожа, используйте средства для защиты от солнца с фактором не менее 30 SPF. В любом случае, выбирайте те кремы, которые также увлажняют кожу: таким образом, вам не придется использовать два разных продукта.





Старайтесь не трогать свое лицо





Удивительно, но это самая распространенная ошибка. Мы трогаем свое лицо, когда нервничаем, нам скучно или жарко.





Это плохая привычка стимулирует выработку кожного сала и способствует накоплению бактерий. Все это приводит к нездоровому внешнему виду кожи.





Старайтесь также не тереть кожу, потому что это приводит к потере упругости и вызывает появление преждевременных морщин.





Полноценный сон и здоровое питание важны, чтобы быть красивой





Недостаточно выполнять время от времени процедуры для кожи лица, чтобы хорошо выглядеть без макияжа. Вы должны перенять некоторые привычки здорового образа жизни, если хотите, чтобы ваше лицо безупречно.





Одной из них является сон. Когда вы спите хорошо, это заметно. Кожа смягчается, исчезают темные круги или мешки под глазами, и лицо дольше остается гладким и светящимся.





Специалисты советуют спать 8 часов каждую ночь.





Кроме того, старайтесь правильно питаться. Все это поможет вам выглядеть красивыми без килограммов макияжа, чтобы скрыть недостатки.





Мы часто повторяем, что необходимо пить минимум 2 литра воды каждый день, но одного этого недостаточно. Вы также должны правильно питаться и добавить в свой рацион больше свежих фруктов и овощей.





Даже зимой, сок или фруктовый коктейль на завтрак сделают вашу кожу молодой и красивой естественным образом.





Оформляйте брови





Идеальные брови обрамляют лицо, придавая ему ухоженный вид. Если брови выглядят хорошо, то вам не потребуются помада или румяна. Они подчеркивают глаза и позволяют быть красивой без макияжа.





Вы можете пойти в салон красоты, чтобы мастер придал форму вашим бровям, при помощи воска или пинцетом. В случае, если вы не хотите удалять волоски, вы можете расчесывать их и фиксировать специальным гелем.





Другие советы, чтобы быть красивой без макияжа





- Мойте волосы каждый день, чтобы они не выглядели жирными.





- Завивайте ресницы при помощи специального инструмента.





- Используйте специальные капли, чтобы избежать покраснения глаз.





- Ущипните себя за щеки, чтобы придать им здоровый румянец.





- Позаботьтесь о гигиене полости рта.



