Как быстро сузить поры на лице: 3 эффективных способа

Расширенные поры – это настоящая беда не только для девушек, у которых жирная или комбинированная кожа. Плохая экология, неправильное питание, постоянные стрессы – и ваша кожа напоминает едва ли не поверхность Луны. А со временем в поры попадает пыль и грязь, что приводит к появлению черных точек. Так что вопрос о том, как сузить поры, действительно становится как никогда актуальным.





Простейший вариант – отправиться в хорошую косметологическую клинику или приобрести в аптеке средство для сужения пор. Однако это довольно дорого, а если у вас в кармане осталась последняя сотня до получки, так и вовсе нереально. Потому мы представляем вам ТОП-3 совета, как сузить поры в домашних условиях.





1. Лед





Да-да, обычная замороженная вода – прекрасное средство для сужения пор. Впрочем, тут можно всячески поэкспериментировать. Например, прекрасно сужает поры сок огурца, который также является великолепным аналогом тоника. Смешайте сок огурца с несколькими каплями лимонного сока и заморозьте. Протирайте утром и вечером после умывания теплой водой. Таким же образом действует и отвар ромашки. Он увлажняет и очищает кожу, а также мягко отбеливает ее. Косметологи говорят, что замороженная минеральная вода с несколькими каплями лимона помогает нормализировать работу сальных желез и сохраняет кожу свежей и без жирного блеска намного дольше.





2. Яичный белок





Яйца – едва ли не лучшее средство для сужения пор. И белок, и желток активно используют в косметологии как аналоги различным дорогим средствам и в качестве основы для масок. Сузить поры, используя яичный белок, проще простого: возьмите 1 белок и 2 ст.л. лимонного сока, тщательно перемешайте. Очистите кожу и нанесите маску на 30 минут. После этого умойтесь холодной водой (если температура воды будет выше комнатной, белок может свернуться и вам придется аккуратно отщипывать с лица белые кусочки). Подобную маску рекомендуют накладывать два раза в неделю. Лучше всего использовать домашние яйца. Если такие приобрести не удастся, то выбирайте в магазине помельче размером – их несут молодые куры, а потому количество полезных веществ очень высоко. Маски из яичного белка рекомендованы подросткам и страдающим угревой сыпью.





3. Пищевая сода





Маска из самой обычной пищевой соды – вот ответ на вопрос, как сузить поры. Приготовить ее совсем не трудно. Возьмите 2 ст.л. соды и разбавьте теплой водой до состояния пасты. Нанесите на очищенную кожу лица и помассируйте лицо не более 1 минуты, после чего смойте водой комнатной температуры. Маска из пищевой соды не только сузит поры, но и уберет омертвевшие частички, благодаря чему ваше лицо будет буквально светиться. Но не забывайте о том, что сода – агрессивное средство, потому применять ее более одного раза в две недели противопоказано. В противном случае вы рискуете заработать ожог или сильно испортить себе кожу.



