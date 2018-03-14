Что расскажет реакция организма на погоду о вашем здоровье

Итак, пять главных симптомов, на которые нельзя не обращать внимания:





1. От морозного воздуха резко перехватывает дыхание

Это говорит о нарушении дыхательного центра, уверяет кардиолог Тамара Огиева. Возможные причины:





- Если потом еще и кашель сухой начинается, то похоже на недолеченное воспаление бронхов. Есть смысл сходить к лору или пульмонологу и проверить функцию дыхания.





- Реакция в виде дыхательного спазма при попадании холодного воздуха - один из частых симптомов начинающейся стенокардии. В группе риска мужчины 45 - 55 лет. Если добавляются еще одышка при физнагрузках, слабость, бледность или синеватый оттенок губ - срочно к кардиологу.





2. При похолодании начинает болеть или кружиться голова

Варианты: либо проявление холодовой аллергии, когда луковицы волос становятся чувствительны к холодному воздуху, либо микроспазмы сосудов головного мозга, что сигналит о начале атеросклероза (образовании холестериновых бляшек на сосудах и, как следствие, сужении их просвета). Если такое стало происходить часто, надо посетить невролога и сдать анализ крови на липидный профиль.





3. Сильно обветривается лицо, сохнет и трескается кожа на руках и губах

Это означает, что плохо усваиваются жирорастворимые витамины (в частности, витамин Е). Так часто бывает при гастритах. Не приучайтесь гасить боль в желудке раствором соды: в итоге хуже будет. Также не исключено, что есть проблемы с печенью. Настал ваш черед занять очередь к гастроэнтерологу.





4. Зимой на локтях грубеет кожа

Знак общего снижения иммунитета и нехватки витаминов А и группы В. Так что обязательно включайте в свое меню свежую морковь, зеленые листовые салаты, печень трески, палтуса, печень говяжью, яйца. А быстро смягчить сухие локти можно с помощью компрессов из теплого оливкового масла (20 минут перед сном в течение недели).





5. Мерзнете, даже если тепло одеты

Пожалуй, пора проверить щитовидку: нарушение выработки ее гормонов вызывают ухудшение терморегуляции организма. Наиболее чувствительна к гормональным сбоям щитовидки центральная нервная система. Другие симптомы: повышенная возбудимость, раздражительность, плаксивость, бессонница, похудение при повышенном аппетите, у женщин - расстройство месячного цикла.





Кстати

Ветер и влажность как болезнь

У каждого свои неблагоприятные дни. Люди с разными заболеваниями реагируют на разные погодные факторы. Практически у всех метеозависимых в неблагоприятный период в крови возрастает количество лейкоцитов. Вообще количество белых кровяных телец у нас подскакивает при воспалениях и инфекциях, рассказывает врач-иммунолог Елена Миловидова. То есть организм метеопатов защищается от погоды всерьез, как от реальных болезней.





Для страдающих ишемической болезнью сердца, астмой злейший враг - низкое содержание кислорода в воздухе, условия так называемой погодной гипоксии. В такие дни, по наблюдениям сотрудников "Скорой", в три раза увеличивается число вызовов от сердечников. Также сердечники болезненно реагируют на резкое похолодание, а гипертоники хуже переносят безветренную жару.





Гипертоников и гипотоников беспокоят резкие перепады атмосферного давления.





Люди с больной спиной и ногами, а также с хроническими бронхитами, как правило, плохо переносят сильную влажность. Обострение же психических нарушений приходится на очень ветреные дни.





Страдающие болезнями щитовидной железы, а также женщины во время климакса обычно неважно себя чувствуют, когда на улице туман и зябко.





Но и улучшение погоды на некоторых влияет плохо. Так, потепление у страдающих мигренями нередко провоцирует острые приступы головных болей.



