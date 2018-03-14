Медики подсказали, как наладить работу печени





Сегодня об укреплении иммунитета можно говорить бесконечно, наверно, потому что понятия у данного предмета дискуссии очень расплывчаты. Ощутить его силу или слабость помогают атакующие особенно в холода патогенные вирусы и бактерии.





На самом деле защитные функции организма вооружают на борьбу с болезнетворными микробами разные органы и системы, среди которых главная роль принадлежит печени.





Немногие помнят из школьного курса биологии о том, что этот жизненно важный непарный орган отвечает за более 500 функций в человеческом организме, главной из которых является обмен веществ. Именно печень перерабатывает белки и производит иммуноглобулины, антитела, что убивают чужеродные микробы.





Соответственно, что укрепить иммунитет, нужно наладить работу печени. Потому что, например, люди, страдающие от сахарного диабета 2-го типа, гораздо чаще болеют вирусными и бактериальными инфекциями, обращаются за квалифицированной помощью при воспалительных процессах.





Поэтому по возможности стоит обследовать печень на предмет дисфункций. Тем более что большинство патологий печени на начальной стадии протекают без явных симптомов. Специалисты рекомендуют пациентам со слабым иммунитетом обращать внимание на такие признаки патологии печени, как: недомогание, низкая работоспособность, быстрый упадок сил, плохой аппетит, тошнота, кожный зуд, частые простуды, ощущение тяжести в правом боку.





Подтвердить или опровергнуть диагноз патологии печени помогут анализы крови («печеночные пробы» и вирусный гепатит), а также УЗИ печени и консультация терапевта, гастроэнтеролога. Безусловно, лечить любое отклонение гораздо проще на начальной стадии, нежели в запущенном виде. В качестве терапии эффективны витаминные и минеральные комплексы, фосфолипиды, что помогают восстановить структуру печени, а также полиненасыщенные жиры (Омега-3), которые устраняют интоксикацию.





Отличной профилактикой заболеваний печени и ослабленного иммунитета является сбалансированное жирными кислотами Омега-3 питание: рыба (лосось, скумбрия, сардины, тунец и пр.), ламинария, орехи, семечки тыквы, кунжутное, соевое, льняное масла. По возможности желательно сделать соответствующую вакцинацию.



