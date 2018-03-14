Полезные для здоровья свойства смородины

Так что же мы не знали о такой знакомой с детства ягодке.





Первое, самое, пожалуй, важное, а потому известное всем свойство черной смородины – обилие аскорбиновой кислоты. В этих ароматных ягодках витамина С больше чем во всех цитрусовых вместе взятых, такое же количество его содержится только в облепихе, которая созревает значительно позже, а больше только в ягодах барабдосской вишни, которые у нас не достать.





Несмотря на то, что аскорбиновая кислота в организме не накапливается, 50-100 граммов спелых ягод черной или красной смородины в день помогут укрепить стенки капилляров на долго, нормализовать уровень гемоглобина, поскольку только при наличии витамина С усваивается необходимое для этого железо.





Одним словом – если ежедневно давать ребенку горсть ягодок смородины можно укрепить защитные силы маленького организма и не допустить анемии.





Чем полезна смородина





Но не одним витамином С славится ягода, в мякоти содержится целый букет полезных веществ: витамины А, все витамины группы В, Е, микро и макроэлементы: кальций, калий, железо, магний, фосфор. Кроме того, любая смородина богата нежной растворимой клетчаткой – пектином, фитонцидами, дубильными веществами.





Нормализует давление





Этим ценным свойством обладает преимущественно черная смородина – если регулярно есть ягодки в сезон естественного созревания, происходят изменения состава крови, при этом нормализуется ее свертываемость и вязкость, таким образом, улучшаются показатели кровяного давления.





Но медики предупреждают – гипотоникам, то есть людям склонным к пониженному давлению, увлекаться черной смородиной не стоит, особенно свежевыжатым смородиновым соком.













Помогает при простуде и стоматите





В мелких и почти незаметных косточках смородины содержится салициловая кислота, благодаря которой ягодка помогает справиться с повышенной температурой. Особенно явно это свойство проявляется при респираторных вирусных инфекциях и простуде у ребенка, поскольку благодаря фитонцидам и флаваноидам, в частность – кверцитину, черная смородина обладает ярко выраженными антимикробными свойствами.





Сок черной смородины помогает при инфекциях слизистой ротовой полости и горла, как вспомогательное средство при стоматите, молочнице.





Укрепляет сердечную мышцу





Ягоды и сок черной смородины прекрасное средство профилактики и вспомогательного лечения при нарушении сердечного ритма, профилактики сердечных заболеваний. Благодаря обилию калия смородина просто необходима сердечникам. Сок смородины так же обладает мочегонным и желчегонным свойствами, что помогает избежать отеков.





Полезна для ЖКТ





Нормализовать процесс продвижения пищи по кишечнику прекрасно поможет ежедневная горсть ягод смородины, причем как черной, так и красной или белой. Кали способствует сокращению мышц – перистальтике кишечника, а пектин помогает продвижению пищевого комка в нужном направлении. Кроме того, клетчатка, продвигаясь, словно губка впитывает вредные вещества, которые образуются в процессе пищеварения, и утилизирует, выводя их из организма.





Ягоды смородины в большом количестве могут слегка крепить, поскольку в них немало дубильных веществ, поэтому не стоит особенно усердствовать, если ребенок склонен к запорам.













Смородина повышает настроение





Среди обилия биологически активных природных ферментов, содержащихся в соке черной смородины, ученые выделили вещества, которые препятствуют разрушению гормонов серотонина, норадреналина, дофамина и некоторых других, которые являются основой нашего настроения и жизненного тонуса (это упрощенно, конечно). Таким образом, действуя на клеточном уровне вещества, поступающие с ягодками, стабилизируют нервную систему и помогают смотреть на мир позитивно. Этому, кстати, способствует и магний – важный элемент соединительной ткани.













Кому противопоказана смородина





Как любой биологически активный продукт смородина имеет свои ограничения. Прежде всего, стоит придерживаться здравого смысла и не есть ягоду килограммами: даже у здорово человека, а особенно у ребенка, это может вызвать нежелательные реакции.





Осторожно вводите ягодку малышам. Педиатры рекомендуют начинать с половины чайной ложечки ненасыщенного компотика из смородины, не раньше 8-9 месяцев. Свежие ягодки не рекомендуют давать раньше годика.





Отказаться от смородины придется, если у вас повышена кислотность желудочного сока.





При тромбофлебите и склонности к образованию тромбов не стоит увлекаться смородиной — сок смородины способствует повышению свертываемости крови.



