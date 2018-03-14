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Леди
Красота и здоровье
14 марта 18, 08:14
Касторовое масло — для лица, волос, ресниц, бровей
Касторовое масло
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Касторовое масло - верный помощник при любой "женской" проблеме.
Налейте в ладони немного масла, разотрите и смажьте касторовым маслом волосы. Такой способ достаточно применять один раз в неделю, и уже через месяц вы будете приятно удивлены тем, как шикарно выглядят ваши волосы.

Маска для волос с касторовым маслом и кефиром.
Чашку с кефиром поставьте в тарелку с горячей водой, и когда он станет теплым, капните туда 5 капель касторового масла и полученный состав вотрите в волосы и кожу головы. Усильте действие полиэтиленовой шапочкой, сверху обмотайте голову полотенцем. Спустя тридцать минут все снимаем, волосы моем.

Выпадение волос?
Касторовое масло опять придет на помощь. Добавьте в одну часть масла две части водки, втирайте в корни волос, и результат не заставит себя долго ждать.

Перхоть?
Касторовое масло прекрасно справляется с перхотью. Методика элементарная: в стакан горячего крепкого чая добавьте чайную ложку касторового масла и 20 гр. водки, этим составом натирайте волосы за час до мытья.

Касторовое масло для ресниц
Рецепт применения касторового масла для роста и красоты ресниц очень прост – несколько раз в неделю смазывайте на ночь реснички и нижнюю часть века касторовым маслом, и ваш взгляд вскоре станет неотразимым.

Совет: если вы хотите видеть свои волосы и ресницы еще более красивыми, смешайте кастровое масло один к одному с рыбьим жиром. Консистенция получается очень мягкая, а эффективность ее выше.

Касторовое масло для кожи

1. Массаж лица
Для этого возьмите столовую ложку, немного подержите ее над газом, чтобы металл прогрелся. Потом уберите и налейте в нее касторовое масло. Оно быстро нагреется – именно в таком виде касторовое масло лучше впитается в кожу. Массаж лица с подогретым касторовым маслом особенно рекомендован женщинам после 30, так как он отлично убирает морщинки.

2. Маска для лица
Особенно хороша зимой, когда кожа мерзнет, становится сухой, шелушится.
Соедините в маске для лица яичный желток с десятью каплями касторового масла, наложите смесь тонким слоем на кожу лица. Снимайте через четверть часа, после чего полезно умыться настоем ромашки или зеленым чаем.

Источник: https://from-ua.com
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