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Леди
Красота и здоровье
14 марта 18, 22:29
Пять действенных способов снизить давление
давление
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Если нет под рукой лекарств, помогут народные способы снижения артериального давления.
Гипертоническая болезнь является одной из самых популярных заболеваний на сегодняшний день. Практически каждый третий человек на всей планете страдает от повышенного давления. Иногда плохое самочувствие обусловлено перепадами температуры воздуха, а также изменениями погодных условий, но на давление может повлиять и лишний вес, и психическое здоровье, и неправильное питание.

Обычно гипертоники контролируют свое давление и регулярно принимают назначенные врачом лекарства. Но если у человека нет такого диагноза, как гипертоническая болезнь, тогда он может при повышенном вдруг давлении воспользоваться народными методами устранения данного недуга.

Эффективные и проверенные способы снижения давления:

1. Отвар из семечек. Конечно, это не самый вкусный напиток, который вы когда-либо пробовали, но он зато способен быстро снизить давление и очистить сосуды. Для его приготовления вам понадобится: 2 л воды и 2 ст сырых семечек, очищать предварительно их не нужно. 1,5-2 часа отвар должен томиться на медленном огне. После того, как он остынет, пейте по полстакана в течение дня и уже к вечеру вы увидите, что давление нормализовалось.

2. Все, что можно приготовить из свеклы. Снизить давление или же добиться того эффекта, чтобы оно совсем не поднималось — задача не из легких, но она вполне решаемая. Покупаете свеклу и употребляете ее каждый день в любом виде. Можно есть вареную свеклу, сырую, квас или сок из нее и так далее. Помимо всего прочего она еще и улучшит ваш обмен веществ, так что от не двойная польза.

3. Настойка на листьях подорожника. Ни для кого не секрет, что подорожник — кладезь полезных веществ, поэтому он так незаменим в аптечке. Для приготовления настойки вам понадобится полбутылки водки и около 4-5 столовых ложек сушеного подорожника, которые должны быть измельчены в пыль. Соединяете ингредиенты и ставите в темное место на 10-14 дней. Затем, употребляете всего по 25-30 капель 3 раза в день.

4. Мед. Добавляя мед к фруктовому или ягодному салату вы обеспечиваете себе хорошее самочувствие. Причем, этот продукт не просто помогает сбить артериальное давление, но и повысить его в случае необходимости. То есть мед действует целенаправленно — повышенное давление снижает, а пониженное — повышает.


5. Калина, черная смородина и черноплодная рябина быстро снижают давление. Поэтому, если вы страдаете гипертонической болезнью, то всегда носите с собой горсть ягод, чтобы в любой момент их можно было съесть и помочь себе без лекарств.

Источник: http://hronika.info/
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