Семена льна для волос: готовим натуральный отвар

Это может быть перхоть, чрезмерная жирность или сухость волос, но больше всего беспокойства вызывает выпадение волос. К счастью, природа подумала и о здоровье наших волос — семена льна! Справиться с их выпадением, а также придать волосам блеск и шелковистый вид, поможет полностью натуральный льняной отвар.





Для борьбы с проблемными волосами можно перепробовать несколько дорогостоящих препаратов, не добившись желательного результата. А можно положиться на силу природы! Но давайте сперва разберемся, почему волосы выпадают.





Причины выпадения волос:





нехватка витаминов и других полезных веществ;

изменения гормонального фона;

прием медикаментов;

аллергия;

возрастные проблемы;

частое воздействие на волосы (окрашивание, выравнивание);

отсутствие ухода за волосами.





Льняные семена богаты полезными веществами, одним из которых является ненасыщенная жирная кислота омега-3. Вещество оказывает незаменимую помощь в улучшении состояния кожи головы и структуры самих волос. Поэтому омега-3 полезна при любых проблемах с волосами.





Семена льна: рецепт целительного отвара





Для приготовления лекарства Вам понадобятся только 3 чайные ложки семян льна и 200 мл воды. Нужно залить семена подогретой водой, и поставить настаиваться на ночь. На следующее утро жидкость обретет желеобразную консистенцию. Тогда нужно процедить лекарство в стеклянную тару. Хранится оно в холодильнике. Срок годности менее 2 недель.





Способ применения средства довольно простой. Его нужно наносить на кожу головы и по всей длине волос раз в день. Сначала необходимо слегка подогреть средство. Во время нанесения домашнего шампуня необходимо делать массирующие движения кожи головы до 5 мин. После этого оставить средство на волосах до получаса. В конце смыть теплой водой без использования шампуня.





Внимание! Противопоказанием к такому лечению является аллергическая реакция на семя льна. Поэтому перед первой процедурой нужно проверить переносимость лекарства. Для этого нужно наложить чуть домашней шампуни на внутреннюю сторону локтя на 20 мин. Кожа там тонкая и нежная, поэтому удастся быстро обнаружить аллергию на семена льна. Если же реакции не произошло, можете смело приступать к мытью головы. Таким простым средством, как семена льна, можно добиться потрясающего результата — поэтому не стоит сразу обходить рецепт стороной. За минимальный срок удастся полностью остановить выпадение волос, и значительно улучшить их вид. Обязательно попробуйте!



