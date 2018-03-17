Отличным помощником в борьбе с морщинами будет солкосерил

Он хорошо себя зарекомендовал в косметологии и в других отраслях медицины. Давайте разберемся, как действует эта мазь.





Из чего состоит мазь солкосерил





Гемодиализат (депротеинизированный диализат) 2,07 % — компонент, который вытягивают из крови (зачастую молочных телят). Это основа данной мази, которая проникая глубоко в кожу, способствует её регенерации, улучшает кровообращение и нормализует водный баланс.





Цетиловый спирт — производится на основе кокосового масла. Основное действие — защита кожи от внешних раздражителей и нормализация влаги. Этот компонент входит в состав многих кремов от морщин, которые предлагают в салонах красоты, например Годжи крем.





Вазелин белый — увлажняет, питает и смягчает кожу лица.





Холестерол — это жирный спирт на натуральной основе, который регенерирует кожу и делает её мягкой и упругой.





Консерванты — метилпарагидроксибензоат (E 218) и пропилпарагидроксибензоат (E 216).





Действие солкосерила





Солкосерил используют не только в борьбе против морщин, но также для лечения ран, язв и пролежней. Многие женщины, попробовав раз солкосерил, отказываться от него не намерены. Отмечается заметное улучшение общего состояния кожи. Происходит это благодаря следующим процессам:





Поврежденные ткани со временем восстанавливаются.





Нормализация кровообращения способствует выравниванию цвета лица.





Залечиваются разные воспаления кожи.





Усиливается и стабилизируется выработка коллагена.





Восстанавливается эластичность кожи.





Глубокие морщины становятся меньшими, а мимические — пропадают.





Выравнивается контур и лицо становится подтянутым.





Инструкция как правильно использовать солкосерил





Вначале нужно распарить лицо, чтобы все поры открылись. Лучше всего сделать отвар из трав (шалфей, ромашка, мята, календула и другие) и наклонить лицо к пиале с травами.





Далее нам понадобиться препарат Димексид. Он эффективно борется с высыпаниями на лице, усиливает действие солкосерила, является хорошим антибактериальным средством. Его часто используют в косметологии. Нужно смешать димексид с кипяченой водой в соотношении 1:10. Этим раствором протираем распаренное лицо с помощью ватного диска. Остатки хранить не нужно, так как раствор теряет свои свойства.





Наносим гель или мазь солкосерил. Я бы порекомендовала использовать гель, так как мазь создает эффект пленки, что не всегда удобно и приятно.





Занимаемся своими делами и держим маску около часа. Если вы замечаете, что маска начинает засыхать на лице, брызните немного водички. В состав мази входит вазелин, поэтому она меньше засыхает, чем гель, который не содержит последнего.





Снимаем маску влажными дисками.





Также нужно нанести увлажняющий или питательный крем.





Если вы решили бороться с морщинами с помощью солкосерила, проконсультируйтесь с косметологом или дерматологом. Одни специалисты говорят, что пользоваться данным средством нельзя чаще, чем пару раз в месяц, другие — назначают курс применения мази или геля через каждые четыре дня. Оптимальным вариантом считается следующий:





Для предотвращения морщин используйте солкосерил два раза в месяц. Такая профилактика позволит оставаться молодой как можно дольше.





Для лечения, уменьшения глубины морщин и разглаживания мимических морщин, а также, если у вас проблемная кожа, пользуйтесь солкосерилом через каждые четыре дня. Вы заметите, как ваша кожа станет более упругой после первых применений, а морщины уменьшаться через 20 дней.





Противопоказания к применению





- Беременность.

- Период лактации.

- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

- Несовершеннолетним.





Также не стоит наносить солкосерил под глаза, так как там очень чувствительная и тонкая кожа. Лучше пользоваться специальной косметикой для зоны вокруг глаз.





Отзывы о мази солкосерил





На фотографии результат мази при лечении прыщиков













Отзывы пишут только самые положительные, как правило отмечают, что мазь отлично подходит для проблемной кожи — прыщи, акне. Также кто-то использует как увлажняющее средство и для разглаживания морщин, для питания кожи, кто-то маски делает смешивая с другими средствами. Мазь солкосерил дешевая и доступная в любой аптеке.



