Польза и применение аспирина для волос - рецепты

Его широко применяют в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства. Сегодня же препарат все чаще используют в косметологии, в особенности для профессионального лечения локонов.



Польза аспирина для волос

Аспирин – это отличный быстродействующий препарат, что предназначен как для приёма внутрь, так и для восстановления волос. Своё действие он оказывает снаружи, результат держится недолго. Таким образом, он не питает пряди необходимыми витаминами и полезными компонентами, а лишь оказывает воздействие на внешнюю оболочку. Результат заметный сразу после же применения, благодаря чему он считается лучшим средством, когда необходимо в сжатые сроки восстановить волосы, сделав их блестящими и идеально гладкими.

Что же касается регулярно применения, то здесь необходимо дополнять его питательными веществами, например, добавляя в шампунь или разводя густой маской.



С помощью аспирина можно решить несколько проблем, а именно:

Восстановление натурального оттенка волос, что актуально для людей, которые любят посещать бассейн. От перхоти, добавляя таблетки в шампунь, делая из них маску или же жидкость для ополаскивания. Ускорение роста. Для объёма. Для придания блеска безжизненным прядкам. Препятствует выпадению волос, благодаря тому, что в состав входит ацетилсалициловая кислота.







Приготовить чудо-маски в домашних условиях не составит труда. Однако помните о том, что слишком частое применение аспирина может принести вред. Старайтесь соблюдать меры предосторожности, с помощью которых можно избежать печальных последствий. Также не рекомендуется проводить лечение данным веществом для сухих волос, которые имеют слишком тонкую структуру или же страдают из-за ломкости. Все дело в том, что кислота, содержащаяся в лекарстве, подсушивает структуру прядей и кожу головы, заостряя проблему.

Применение аспирина для волос

Аспирин широко применяется в косметологии для жирных волос. Он имеет уникальные свойства, которые помогают решить проблемы с волосами в максимально сжатые сроки и дарят безупречный результат, добиться которого невозможно даже с применением дорогостоящих фирменных средств. Итак, давайте же посмотрим, как обеспечить грамотный уход за волосами и какие народные рецепты самые эффективные.

Аспирин в шампунь

Аспирин для мытья волос подходит такой, который не имеет оболочки. Добавлять его можно в разные шампуни, не в зависимости от их состава. Однако для того чтобы получить более эффективный результат, используйте те средства, которые изготовлены из натуральных компонентов без добавления вредных веществ.

Следует учитывать и тот факт, что добавлять лекарство нужно не в весь тюбик, а лишь в ту часть вещества, которое вы планируете расходовать за один приём. Шампунь с аспирином разрешается использовать не чаще одного раза в неделю.

Рецепт приготовления:

С помощью металлического ножа раскрошите таблетку, после чего поместите её на тарелочку. К порошку добавьте один колпачок шампуни и размешайте ингредиенты. Затем равномерно нанесите аспирин для роста волос на шевелюру.

Смывка волос аспирином

Если вы неудачно окрасили волосы, они приобрели некрасивый оттенок, не отчаивайтесь. Смыть краску с волос аспирином можно быстро и относительно безопасно по сравнению с другими средствами. Аспирин для смывки краски отлично удаляет красящее вещество, возвращая вам ваш натуральный цвет.

Рецепт приготовления:

Пять таблеток необходимо развести на стакан тёплой воды. Полученную жидкость вылейте на волосы, стараясь распределить её равномерно. Оставьте её на десять минут, убрав волосы под шапочку, после чего смойте водой.

Осветление волос аспирином

Нет, наверное, такого человека, который бы не слышал о том, что аспирин осветляет волосы. Добиться желаемого результата можно быстро. Но учтите, неокрашенные волосы осветляются не более, чем на три оттенка. Использовать аспирин можно лишь тем барышням, которые имеют жирную структуру волос.

Рецепт приготовления:

На стакан очищенной тёплой воды разведите десять таблеток. Затем нанесите её на волосы и выдержите пятнадцать минут. При этом волосы нельзя прятать под шапочку или обматывать полотенцем. Проделывать данную процедуру нужно ежедневно, на протяжении двадцати — тридцати дней. Такое осветление имеет свои противопоказания. Проводить его нельзя беременным, женщинам, кормящим грудью и тем, кто имеет ослабленный волос.

Ополаскивание волос аспирином

Аспирин для ополаскивания волос подходит абсолютно всем представительницам прекрасного пола. Проводить процедуру рекомендуется два раза в неделю.

Рецепт применения:

Три таблетки разотрите в порошок, после чего добавьте его в отвар ромашки или петрушки. Перемешайте жидкость и ополосните ею волосы после мытья.

Аспирин от зелёного оттенка

Таблетки отлично помогают от зелёных волос, которые зачастую приобретают такой оттенок после неправильно смывания краски с помощью разрекламированных средств.

Рецепт применения:

Если же вы раньше пытались смыть краску и после процедуры остался оттенок, напоминающий цвет травы, чтобы убрать зелёный оттенок с волос аспирином, в воду (на один стакан) добавьте пять таблеток аспирина жидкость держите не более пяти минут. Шапочку не используйте.

Видео - рецепт: Аспирин от перхоти в домашних условиях:



