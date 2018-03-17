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Леди
Красота и здоровье
17 марта 18, 21:19
Самые богатые источники растительного белка
орехи
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Белок (протеин) – важное вещество для нашего организма.
Белки разделяются на две группы: полноценные, содержащие восемь незаменимых аминокислот и неполноценные, не обеспечивающие полного состава аминокислот. Полноценные белки животного происхождения, а неполноценные – растительного.

Когда мы говорим о продуктах, содержащих белок, то первое, что приходит на ум – мясо. И в его составе действительно хороший процент протеина, и определённая доля жира. Растительные источники белка имеют преимущество над животными – калории. А это важный фактор, если вы пытаетесь похудеть или поддержать вес. Однако, составляя план питания, следует помнить, что в нём должны быть комбинации различных источников балка, чтобы организм получал все незаменимые аминокислоты в правильных количествах.

Источники растительных белков

Киноа (рисовая лебеда)

Растение родом из Южной Америки. В 100 г продукта примерно 16 г белка, а в некоторых сортах до 20 г. Киноа – источник полноценного белка, содержащий все необходимые для человека аминокислоты, что делает его уникальным среди других продуктов растительного происхождения. Киноа имеет низкий гликемический индекс, используется в диетах для контроля и снижения веса.

Соя

Один из самых богатых источников растительного белка. 100 г продукта около 37 г белка.

Чечевица

Каждый вид чечевицы отличный поставщик протеина, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, кальция и клетчатки. В среднем 100 г чечевицы обеспечат вас 25 г белка.

Орехи

Горсть орехов могут внести важный вклад в питание нашего организма, ведь все они содержат здоровые жиры. 100 г миндаля обеспечат вас примерно 20 г растительного белка, арахис – 27 г, кешью – 17 г, фундук – 12 г, бразильский орех – 16 г.

Фасоль

Фасоль – отличный источник растительных белков и поставщик клетчатки, витаминов, минералов и лизина – незаменимой аминокислоты, необходимой для роста и восстановления тканей. В 100 г примерно 22 г белка.

Семена кунжута

Одно из старейших растений, окультуренных человеком. Пищевая ценность кунжута высока. В 100 г – 18 г белка. Это неоценимый поставщик ненасыщенных жирных кислот, аминокислот и минеральных веществ (кальций, фосфор, калий, магний).

Безусловно, невозможно питаться одними семенами кунжута, но для разнообразия и дополнения меню – отличный вариант.

Источник: http://healthystyle.info
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