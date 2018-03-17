Особенности питания женщины после 50-ти

Благородная осанка, стать, особое достоинство во всём облике, сдержанный шарм – если дать волю своему естеству, все гости и приглашённый ведущий на юбилей наверняка подметят все эти нюансы во внешности пятидесятилетней именинницы. Разумеется, бесплатных подарков от природы ждать не приходится, так что необходимо несколько скорректировать свои привычки сообразно требованиям возраста. Начнём с питания.

Связь здоровья и красоты очевидна, и питание оказывает на внешний вид сильное воздействие, что с возрастом становится только заметнее. Поддержание нормального состояния скелета, предотвращение появления признаков артрозов, артритов – для этого требуется следование двум простеньким рекомендациям: потреблять побольше продуктов, богатых кальцием, и поменьше налегать на соль.

О том, что кальций в виде свежего творога, йогуртов, сливок, сыров, орехов укрепляет костные ткани, а также необходим для ногтей и волос, знают все и давно, потому этот совет вполне понятен. Что касается соли, то она способствует выведению из организма драгоценного кальция, что нельзя себе позволить, особенно в 50 лет.





Сухофрукты и мёд – лучшая замена обычному десерту в виде шоколада или пирожного. Они обеспечат организм большинством необходимых минералов и полезных веществ. Рекомендуется включать такие продукты в состав завтрака наряду с крупами, молоком, йогуртом, тогда как от кофе с кофеином следует отказаться полностью или хотя бы существенно сократить его употребление.

Для поддержания нормального функционирования мозга, сердца и тонуса мышц рацион должен содержать довольно большое количество полиненасыщенных жирных кислот и белков, источниками которых станут морепродукты, мясо, бобы. Такие ингредиенты подойдут для плотного сытного обеда.

Ужин должен состоять из фруктов и овощей. Продукты нужно употреблять либо сырыми, либо запечёнными, но почти без соли.

А вот какая еда способна не приносить пользу, а давать совсем обратный эффект, когда вам за 50.





Грейпфрут





Если вы принимаете препараты, снижающие давление, антидепрессанты, снотворные, грейпфрут может вступить в реакцию с этими препаратами, в результате чего могут быть непредсказуемые последствия. Однако грейпфрут богат витамином С и калием. Вместо него можно есть апельсины и лайм.





Овощи





Если у вас чувствительные хрупкие зубы, то свежие овощи – это первое, от чего вам стоит отказаться, так как обычно сырые овощи и фрукты трудно разжевать. Но не забывайте о витаминах и клетчатке, которые в них содержатся. Используйте овощи в протертом виде для приготовления супов и рагу.

Чем мягче, тем лучше для ваших зубов.





Фасоль





Многие люди отказываются от фасоли из-за повышенного газообразования и вздутия живота. Но бобовые – это отличный источник клетчатки, железа, белка и низкого содержания жиров. Старайтесь вводить бобовые в рацион постепенно. Если и это не помогает, то принимайте специальные препараты, снижающие газообразование.





Алкоголь





Умеренное употребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако с возрастом алкоголь иначе влияет на наше здоровье:

— алкоголь помогает заснуть, но не помогает выспаться;

— повышает давление;

— у диабетиков вызывает гипогликемию;

— с возрастом увеличивается количество назначаемых препаратов. Некоторые препараты категорически нельзя принимать вместе с алкоголем, поэтому проконсультируйтесь с врачом.





Кофеин





Кофеин – это психостимулятор, по-разному оказывающий влияние на людей. Чаще всего действие кофеина проявляется увеличением частоты сердечных сокращений. Как психостимулятор, кофеин нарушает сон, может вызвать тревогу и беспокойство. При резкой отмене кофеина могут возникнуть головные боли, иногда даже тошнота и рвота, поэтому переходите на напитки без кофеина постепенно.





Мясо





Мясо – отличный источник белка и жиров. Постное мясо труднее жевать, оно кажется менее привлекательным на вид, поэтому по этим параметрам люди часто выбирают «фаст фуд». Гамбургеры содержат до 20-30% жира, в то время как постное мясо – всего 10%. Если вам трудно жевать, то берите говяжий фарш, или замените постное мясо рыбой.





Соль





Если вам за 40 и/или вы находитесь в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, то вам следует ограничить потребление поваренной соли до 1500 миллиграмм в день, а в идеале – и вовсе отказаться от употребления соли. Ее избыток вызывает задержку жидкости и повышение артериального давления, что увеличивает риск инфаркта или инсульта. Главные источники соли – обработанные и замороженные продукты. При покупке продуктов читайте внимательно этикетки. Обращайте внимание на содержание в них натрия.





Крестоцветные





К крестоцветным относят белокочанную и цветную капусту, брокколи и некоторые другие растения. Эти продукты с одной стороны, вызывают повышенное газообразование, а с другой – содержат много витамина С, бета-каротина, клетчатки, железа. Плюс эти растения уменьшают риски развития некоторых онкологических заболеваний. Так что если вы боитесь повышенного метеоризма, то вводите эти продукты в свой рацион постепенно.





Фрукты





Свежие фрукты – источники множества витаминов, поэтому не следует ограничивать их потребление, если вам трудно жевать. Попробуйте консервированные фрукты (только с минимумом сахара). Или ешьте мягкие фрукты (бананы, дыню, любые ягоды), смешивайте их и делайте коктейль.





Сырые ростки





Сырые ростки сои, люцерны, клевера богаты витаминами группы В, но для их роста требуются теплые влажные условия, что является благоприятной средой для размножения бактерий. У пожилых людей иммунная система ослабевает, поэтому употреблять в пищу свежие ростки нужно с осторожностью, то есть подвергать тщательной термической обработке.