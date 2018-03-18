Как очистить печень натуральными продуктами

Наше здоровье и самочувствие во многом зависит от печени.





Наши жизненные привычки, питание и загрязнение окружающей среды сильно вредят печени, из-за чего она не может нормально работать.





Следите за своим питанием и ни в коем случае не занимайтесь самолечением.





Эксперты рассказали о 15 лучших продуктах, которые помогут вам очистить печень.





1. Шпинат





Шпинат — это один из продуктов, наиболее богатых глутатионом. Если вы никогда не слышали об этом элементе, вам будет интересно узнать, что он жизненно необходим для здоровья нашей печени:





Это вещество образовано тремя аминокислотами: цистеином, глутаматом и глицином.





Кроме того, это мощный антиоксидант, который защищает наш организм от атаки свободных радикалов.





Глутатион, содержащийся в шпинате, помогает очистить печень от токсинов и вредных веществ.





2. Лимоны





Лимон повышает содержание витамина С в организме и помогает печени выводить токсины из организма.





Каждое утро натощак полезно выпивать стакан теплой воды с лимоном. Благодаря этому полезному цитрусовому фрукту мы повышаем уровень витамина С в организме и помогаем печени синтезировать и выводить токсины из организма.





Кроме того, лимоны богаты антиоксидантами и минеральными веществами, которые нормализуют работу печени.





3. Брюссельская капуста





Очень полезно хотя бы два раза в неделю есть брюссельскую капусту, приготовленную с оливковым маслом. Крестоцветные овощи, такие как белокочанная, цветная и брюссельская капуста, содержат изотиоционаты — тип ферментов печени, которые помогают нам выводить из организма токсины.





4. Куркума





Куркума — это одна из самых полезных для печени специй. Можно использовать ее для улучшения вкуса готовых блюд или в качестве натурального пищевого красителя.





Куркума облегчает выведение токсинов из организма.





Она помогает уменьшить воспаление печени, а также облегчает пищеварение и стимулирует выработку желчи.





5. Грецкие орехи





Орехи — это натуральный источник глутатиона и жирных омега-3 кислот. Также не стоит забывать, что такие орехи содержат аргинин, который помогает очистить печень и вывести из организма аммиак.





Почему бы не включить в свой обычный завтрак четыре грецких орешка?..





6. Авокадо





Авокадо - отличный источник растительных жиров, полезных для печени.





Многие люди не едят их, потому что они очень калорийные. Секрет заключается в правильном балансе. Не произойдет ничего плохого, если каждый день съедать по половинке авокадо, богатого питательными веществами и глутатионом.





Не забывайте добавлять авокадо в салаты, так как этот фрукт содержит полезные жирные кислоты и значительно улучшает самочувствие.





7. Яблоки





Ешьте яблоки каждый день с кожурой - и вы защитите себя от множества заболеваний. Они содержат огромное количество пектина и других компонентов, которые улучшают пищеварение, облегчают усвоение питательных веществ и укрепляют печень.





Если помимо того, чтобы позаботиться о здоровье печени, вы хотите сжечь жир, не забывайте съедать по одному зеленому яблоку в день.





Ешьте яблоки каждый день и худейте!





8. Чеснок





Чеснок очищает печень и борется с воспалительными процессами.





Зубчик чеснока натощак, запитый стаканом воды, помогает нам очистить организм и насыщает его аллицином и селеном. Эти два минерала способствуют очищению печени, действуют как мощные антибиотики и снимают воспаление.





Если вы беспокоитесь из-за неприятного запаха изо рта, после этого пожуйте немного мяты. Ваш организм это оценит.





9. Настой одуванчика





Если каждый день принимать настоя одуванчик после основных приемов пищи, вы улучшите пищеварение, печени будет проще расщеплять жиры и вырабатывать аминокислоты, которые положительно влияют на наше самочувствие.





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10. Спаржа





Спаржа способствует выведению жидкости из организма и помогает заботиться о здоровье печени и почек.





Белая и зеленая спаржа (не важно, дикая или культивированная), — это как раз то, что вам нужно. Любой тип спаржи способствует выведению жидкости из организма и помогает заботиться о здоровье печени и почек.





Спаржу идеально сочетать с яичницей и подавать на ужин: это отличный источник белков и минералов, которые пойдут на пользу вашему организму.





11. Белый чай





Белый чай очень богат антиоксидантами — в нем их больше, чем в зеленом чае.





Этот напиток очень богат катехининами, которые благоприятно воздействуют на печень.





Выпивайте две чашки белого чая в день.





12. Оливковое масло





Органическое масло холодного отжима положительно влияет на печень и защищает ее от воспаления.





Старайтесь отдавать предпочтение оливковому маслу прямого отжима, лучше всего органического происхождения. Органическое масло холодного отжима положительно влияет на печень и защищает ее от воспаления и загрязнения токсинами.





13. Гречневая крупа





Это один из лучших цельнозерновых продуктов для нашей печени. Она способствует образованию энзимов, которые способствуют ее очищению и участвуют в обмене аминокислот и витаминов.





14. Коктейль из свеклы и моркови





Коктейль из моркови и свеклы - это простое эффективное средство для стимуляции работы печени и ее очищения. Благодаря одинаково высокому содержанию различных витаминов в моркови и свекле мы очистим организм, избавимся от запора, улучшим пищеварение и насытим организм флавоноидами и бета-каротином.





15. Томаты





Они богаты витаминами, ликопеном и глютаином и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и печень. При термической обработке содержание ликопена в томатах только увеличивается, а в сочетании с оливковым маслом его свойства усиливаются.





Каждый день обязательно употребляйте в пищу какой-нибудь из этих продуктов, и ваша печень вас отблагодарит.





16. Очищение печени и желчного пузыря овсом





Эта простая процедура поможет улучшить здоровье печени. За неделю до начала процедуры, а также во время всего курса очищения рекомендуется перейти на вегетарианский режим питания, отдавая предпочтение продуктам, богатым клетчаткой.





Схема очищения





1 и 6-й дни: в течение дня съесть 200 г запаренных овсяных отрубей.





2-й день: в течение дня съесть 300 г геркулесовой каши на воде.





3, 5 и 7-й дни: в течение дня съесть 150–200 г пророщенного овса.





4-й день: в течение дня съесть 300 г овсяной каши на воде.





По приведенной выше схеме проводить очищение в течение 21 дня. Сделать перерыв на неделю, в течение которого ежедневно есть как можно больше свежих фруктов и ягод. Повторить курс очищения по той же схеме, затем постепенно перейти на обычный режим питания.



