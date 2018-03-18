Возможности соды: что она может сотворить с вашим лицом

На каждой кухне стоит всем знакомая коробочка с надписью сода. Но вспоминаем мы об этом веществе, когда собираемся приготовить какой-нибудь пирог. Но не все знают, что сода очень часто используют и медицине и даже в косметологии.





Её следует достать с полки, когда хотите отбелить зубы, удалить шершавую кожу колен и локтей. А если у Вас сыпь прыщей сода поможет от них избавиться.





7 пунктов о масках для лица на основе соды





1.По поводу косметического применения соды существует не мало споров, но на практике она показала отличный результат, там ,где привычные косметические средства были бессильны. Также не маловажным фактором является и её доступность.









2.Сода помогает очистить кожу от шлаков, грязи и других веществ, которые мешают ей нормально работать. Также она помогает улучшить работу клеток, их восстановление и омоложение. Хоть это вещество и не может похвастаться богатым составом, но сода является агрессивным химическим веществом, которое при неправильном применении может навредить.





3. Для того что бы избежать негативного результата следует помнить несколько правил. Например, если Ваша кожа чувствительна или шелушится, то содовые маски Вам не подойдут, так же следует повременить с подобной процедурой, если у Вас на коже какие-нибудь повреждения. Также следует перед нанесением на лицо, протестировать средство на небольшом участке кожи.







4.Маску необходимо держать на лице не более 10 минут, потому как кожа может пересушиться, появится покраснения и зуд. Также их не рекомендуют делать слишком часто, одного раза в неделю будет достаточно. Такое косметическое средство не подходит для профилактики высыпаний на коже, им можно только решить возникшую проблему.







5. Также следует, перед тем как нанести маску на лицо, необходимо кожу очистить. Из соды моете приготовить отличное очистительное средство. Для этого нужно просто в моющее вещество добавить немного соды и использовать как скраб. Но при этом следует избегать попадания средства на кожу вокруг глаз и губ.

5. Также следует, перед тем как нанести маску на лицо, необходимо кожу очистить. Из соды моете приготовить отличное очистительное средство. Для этого нужно просто в моющее вещество добавить немного соды и использовать как скраб. Но при этом следует избегать попадания средства на кожу вокруг глаз и губ.













6. Для приготовления маски из пищевой соды нужно взять немного кипяченой воды и потихоньку добавлять в соду до получения густой смеси. После приготовления можете наносить на кожу, и особое внимание уделяйте проблемным местам. Немного лицо промассируйте и оставьте на 5 минут. После умойтесь теплой водой















7. В подобную маску можно добавлять вместо воды сок апельсина, кисломолочные продукты, сок лимона. Если Вы добавите в маску мед, то маска уже станет питательной, а что бы подсушить жирную кожу то добавьте к смеси яичный белок.







Источник: 7mednews.ru