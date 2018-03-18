Шоколад - источник радости и долголетия

Шоколад называют продуктом счастья неcпроста: попадая в наш организм, он стимулирует выработку серотонина и эндорфина – гормонов, отвечающих за радость и удовольствие. Всего один ломтик этого благородного лакомства делает нас позитивнее и помогает минимизировать стресс.

ДЛЯ СЧАСТЬЯ И МОЛОДОСТИ





По словам гастроэнтеролога Ларисы Бойченко, триптофан, который содержится в какао-бобах, оказывает легкое тонизирующее действие на работу нервной системы, стимулирует выработку гормона серотонина, благодаря которому мы испытываем удовольствие и наслаждение. В свою очередь, положительные эмоции – это лучшее средство для укрепления нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем.





Какао-масло содержит огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые являются мощными антиоксидантами – веществами, препятствующими старению наших клеток. Вместе с молодостью сохраняется и здоровье.

ЧУВСТВО МЕРЫ





Несмотря на неоспоримые плюсы шоколада, ограничения все же есть: не больше 25 г в день. «Какао-масло – это прежде всего жир, – отмечает Лариса Дмитриевна. – Каким бы полезным продуктом ни было растительное масло, если мы выпьем целый стакан, то рискуем нагрузить печень и желчевыводящие пути, нарушить процессы переваривания и всасывания жиров. Так и с шоколадом: если съесть целую плитку, могут появиться высыпания на лице, чувство тяжести, лишний вес – все то, что бывает, когда переешь, например, жареной картошки».





Шоколад не рекомендуется употреблять людям, страдающим запорами и другими нарушениями кишечника, с предрасположенностью к пищевым аллергиям и гипертоникам. Вместе с тем, при сахарном диабете шоколад есть можно! Правда, только горький (с содержанием тертого какао не меньше 76 %) и не больше 15 г в день. Единственное заболевание, при котором категорически запрещается шоколад, – подагра.