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Леди
Красота и здоровье
18 марта 18, 13:43
Шоколад - источник радости и долголетия
шоколад
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Шоколад служит ярким примером того, что сладости могут быть не только вкусными, но и полезными! Главное – правильно его выбрать.
Шоколад называют продуктом счастья неcпроста: попадая в наш организм, он стимулирует выработку серотонина и эндорфина – гормонов, отвечающих за радость и удовольствие. Всего один ломтик этого благородного лакомства делает нас позитивнее и помогает минимизировать стресс.
 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ И МОЛОДОСТИ

По словам гастроэнтеролога Ларисы Бойченко, триптофан, который содержится в какао-бобах, оказывает легкое тонизирующее действие на работу нервной системы, стимулирует выработку гормона серотонина, благодаря которому мы испытываем удовольствие и наслаждение. В свою очередь, положительные эмоции – это лучшее средство для укрепления нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Какао-масло содержит огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые являются мощными антиоксидантами – веществами, препятствующими старению наших клеток. Вместе с молодостью сохраняется и здоровье.
 
ЧУВСТВО МЕРЫ

Несмотря на неоспоримые плюсы шоколада, ограничения все же есть: не больше 25 г в день. «Какао-масло – это прежде всего жир, – отмечает Лариса Дмитриевна. – Каким бы полезным продуктом ни было растительное масло, если мы выпьем целый стакан, то рискуем нагрузить печень и желчевыводящие пути, нарушить процессы переваривания и всасывания жиров. Так и с шоколадом: если съесть целую плитку, могут появиться высыпания на лице, чувство тяжести, лишний вес – все то, что бывает, когда переешь, например, жареной картошки».

Шоколад не рекомендуется употреблять людям, страдающим запорами и другими нарушениями кишечника, с предрасположенностью к пищевым аллергиям и гипертоникам. Вместе с тем, при сахарном диабете шоколад есть можно! Правда, только горький (с содержанием тертого какао не меньше 76 %) и не больше 15 г в день. Единственное заболевание, при котором категорически запрещается шоколад, – подагра.
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