Как добиться тонкой талии

Кроме того, тонкая талия – залог здоровья, поскольку у женщин с яблочным типом фигуры наиболее высок риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Словом, талию делать надо. Вопрос только в том, как?



Вечная классика



Самый простой вариант – затянуть себя в корсет. Он же самый болезненный: вряд ли кто-то сможет вытерпеть в ужатом состоянии более часа. А можно пойти другим путем: ежедневно тратить 15 минут на упражнения и через две недели с удовольствием отмечать, что фигура становится все более привлекательной, и настроение упорно ползет вверх, несмотря на весенний авитаминоз.



А через месяц обязательно купить приталенное платье – потому что деталей экстерьера, которые надо скрывать под балахоном, останется значительно меньше.



Пресс состоит из четырех основных мышц: прямой, поперечной, внешней косой и внутренней косой. Важно, чтобы они работали синхронно с мышцами спины: это позволит быстрее достигнуть желаемого результата. Кроме того, запомните, что красота не терпит суеты, поэтому весь комплекс упражнений выполняется в спокойном и сосредоточенном состоянии. Нижеописанные упражнения очень просты, известны не одно десятилетие и не раз доказывали собственную эффективность, точно так же, как и веками проверенная формула похудания: меньше есть и больше двигаться.





Самое главное правило: комплекс упражнений нужно выполнять регулярно и не халтурить. Каждый день – значит, каждый день. После первого месяца занятий можно дать себе небольшую поблажку и тренироваться через день, но не реже. Иначе очень быстро вернетесь в яблочное состояние.



Любую тренировку следует начинать с разминки, чтобы разогреть мышцы, улучшить подвижность суставов и подготовить все тело к работе. Итак, включаете бодрую танцевальную музыку и начинаете 5-минутную ходьбу на месте, пока не почувствуете распространяющееся по всему телу тепло. Разумеется, надо не топтаться вокруг табуретки, а энергично маршировать, поднимая как можно выше колени и интенсивно работая согнутыми в локтях руками.



Затем поставьте ноги на ширину плеч и выполняйте наклоны корпуса вправо и влево, стараясь при этом одной рукой дотянуться до колена так, чтобы почувствовать, как растягивается противоположная сторона тела. И по 10 раз в каждую сторону, не меньше! После делаете несколько больших кругов руками, поднимаете плечи вверх, вращаете ими сначала назад, а потом вперед. Голова должна быть слегка опущена. В завершении разминки осторожно поднимите голову и посмотрите в потолок, почувствовав напряжение в мышцах шеи и подбородка. Повторите движение 10-12 раз. Закончите легким бегом на месте в течение 2-3 минут. Теперь можно приступать к упражнениям для пресса.



Особое внимание следует обратить на то, что основная нагрузка приходится на мышцы пресса! Каждое упражнение выполняется по 10-12 раз.



Исходная позиция для всего комплекса: лежа на спине.



Скручивания с подъемом головы



Исходная позиция: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, ступни стоят ровно на полу. Руки за головой, но пальцы не сомкнуты, живот втянут. На счет «раз» поднимаете голову и плечи, слегка приподнимая в это время бедра. Задержитесь в этой позе на 10-20 секунд. На счет «два» опускаете голову и бедра в исходное положение, сохраняя мышцы пресса в напряжении. Основная нагрузка должна ложиться на мышцы пресса, поэтому старайтесь не напрягать ягодицы, когда поднимаете бедра.



Обратные скручивания



Ложитесь на спину, сгибаете колени. Руки лежат вдоль тела на полу, ладонями вниз. Живот втянут. На счет «раз» напрягаете мышцы пресса, приподнимаете бедра на несколько сантиметров, чтобы копчик оторвался от пола. Замираете в таком положении на 10-15 секунд. На счет «два» опускаетесь в исходное положение. Поднимайте бедра плавно, медленно, не выталкивайте их. Движение должно быть полностью контролируемо, чтобы основная нагрузка приходилась на пресс, а не на талию.



Косые скручивания



Лежа на спине, согните правую ногу в колене, правая ступня целиком должна лежать на полу. Закиньте ногу на ногу так, чтобы левая лодыжка лежала на правом колене, а само левое колено было направлено во внешнюю сторону. Руки находятся за головой, пальцы не сомкнуты, локти открыты, живот втянут. На счет «раз» поднимаете голову и плечи и поворачиваете правое плечо к левому колену таким образом, чтобы коснуться колена локтем. Точка их соприкосновения – в районе середины туловища. Замираете в таком положении на 10-15 секунд и на счет «два» возвращаетесь в исходную позицию.



Скручивания с вытянутыми руками



Снова лягте на спину, согните ноги в коленях, ступни должны стоять на полу параллельно друг другу. Руки вытянуты за головой, пальцы сомкнуты в замок, живот втянут. На счет «раз» одновременно поднимаете руки, голову и плечи, причем очень важно руки не сгибать. Замираете в изнеможении на 10-15 секунд и на счет «два» медленно опускаетесь в исходную позицию.



На десерт - заминка. Переворачиваетесь на живот, ноги вытянуты, руки вдоль тела, голова опущена. На счет «раз» отрываете голову, плечи и грудную клетку от пола, сохраняете такое положение в течение 10-15 секунд, а на счет «два» медленно возвращаетесь в исходную позицию. Выполняете по 10-12 повторов, а затем снова ложитесь на спину. Вытягиваете руки и ноги в разные стороны. Потянитесь, стараясь вытянуть как можно дальше ступни и кисти рук. Удержитесь в таком положении 10 секунд, а после согните ноги в коленях, обнимите колени и прижмите их к груди. Можно даже вспомнить детство и сделать пару перекатов на спине. А затем в душ!

Яблоко превращается… в элегантные песочные часы



Весьма наивно предполагать, что тонкая талия – результат одних тренировок. Правильное сбалансированное питание так же очень важно. Во-первых, за час до тренировки и через два часа после нее лучше ничего не есть.



Во-вторых, нужно обязательно пересмотреть свое меню. То есть, никакого фаст-фуда, тортиков, пирожных и всего прочего, «из чего только сделаны девочки». На первое место необходимо поставить овощи, овощи и еще раз овощи.



Второе место делят между собой фрукты, злаки, нежирное мясо, рыба и молочные продукты. Думаете, тоска? А вот и нет! Научитесь готовить много новых блюд, разовьете фантазию, да и уважение к себе будет, чем подкрепить. Кстати, любимый всеми шоколад ни одна диета не отвергает, только шоколад должен быть дорогим, темным и содержать в себе не менее 75% какао.

Укрепление мышц живота и поясницы поможет сохранить правильную осанку, которая визуально делает вас стройнее и сообщает окружающим о вашей уверенности в себе. Не лишним будет напомнить, что правильная осанка - это когда плечи откинуты назад, грудь выдвинута вперед, а живот втянут. И про походку от бедра не забудьте.