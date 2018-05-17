10 сладостей, от которых меньше всего толстеют

И как же это желание сладенького иногда больно ударяет по самому святому – по нашей талии и бедрам. Отказаться от сладкого – смерти подобно, к тому же диетологи не советует резко отказываться от него, так как это чревато многими проблемами. Эксперты решили выяснить, а есть ли такие сладости, которые не портят фигуру.





Они есть! Такие вкусности не содержат муку и жир, а только сахар (а если ты будешь покупать органические сладости ручной работы, в них чаще всего нет даже сахара, он заменяется медом или стевией). Благодаря этому калорийность и гликемический индекс существенно снижаются. Однако предупредим сразу – то, что такие сладости позволены, не означает, что их можно есть килограммами.





1. Мармелад





В основу мармелада входит пектин, который содержит полезные для кожи пищевые волокна, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и выводит из организма токсины. И в нем почти нет жиров.





Совет: выбирай мармелад, который не посыпан сверху сахаром, а еще лучше – если это изделие на фруктозе или на меду.





2. Зефир





В зефире так же, как и в мармеладе, нет опасных жиров. Зефир готовится из ягодного или фруктового пюре с добавлением взбитого яичного белка и сахара. Для получения плотной воздушной массы в зефир добавляют какой-либо натуральный загуститель: пектин, желатин, агар. Конечно, не очень полезный состав, но все же лучше, чем торт наполеон.





Совет: для снижения общей калорийности выбирай зефир без шоколадного покрытия и без начинки.





3. Безе





Взбитый белок и сахар – и больше ничего. В 100 граммах безе содержится около 270 ккал, а 100 грамм – это примерно 5-6 безешек. Так что съев с чаем парочку штук, ты мало чем рискуешь.





Совет: покупай безе без орехов – они увеличивают калорийность этого десерта вдвое.





4. Пастила





На это звание претендует только тот продукт, который сделан из натуральных фруктов. Для приготовления пастилы (к примеру, яблочной или сливовой) фрукты сначала отваривают, затем протирают через сито, добавляют сахар или мед, еще раз уваривают массу до загустения, затем распределяют на пергаменте тонким слоем и высушивают.





Совет: самая лучшая пастила – та, которая приготовлена без сахара. Можешь попробовать сделать ее сама.





5. Сухофрукты





По сладости сухофрукты дадут фору любым конфетам, однако убийственного эффекта на фигуру не проявляют. Курага, чернослив, изюм, финики, манго, папайя и прочие засушенные фрукты – отличная альтернатива шоколадным батончикам на ночь. Однако увлекаться ими тоже не стоит. Нормой является около 50 граммов в день.





Совет: лучше всего готовить сухофрукты самостоятельно. Покупая, к примеру, чернослив или курагу на рынке, не бери тот, который блестящий, мягкий и ровный. Такой чернослив и курага приготовлены не с помощью сушки, а с помощью технологии копчения, в результате чего в продукт попадают вредные вещества.





6. Желе и пудинги





Это тоже одна из самых безопасных альтернатив высококалорийным десертам. В их основе находится желатин или агар-агар. Желе из натуральных соков и пюре содержит пектин – вещество, снижающее уровень холестерина и улучшающее работу желудочно-кишечного тракта. Получается, ты не только не толстеешь, а еще и помогаешь пищеварению! А молочные и йогуртовые пудинги – отличный источник кальция.





Совет: делая желе самостоятельно, не покупай полуфабрикат в пакетиках и не готовь желе на магазинном соке из пачки.





7. Фрукты и ягоды





Конечно, яблоки и бананы – это шоколад и не пирожное, но утолить “сахарный” голод ими все же можно. К тому же фрукты – это безумно полезно! Цитрусовые, например, содержат витамины А, С, Е, селен, цинк, глутатион и другие необходимые нам вещества. Лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты запускают в теле процессы омоложения, помогают противостоять инфекциям и ускоряют выздоровление.





Совет: пожалуй, это единственная сладость, которую можно рекомендовать без ограничений. Следует только соблюдать осторожность, если у тебя есть аллергия на клубнику или апельсины.





8. Мороженое и молочные коктейли





Ты удивлена, что мороженое и молочный шейк попали в список дозволенного? Мы тебя все же огорчим – речь идет о низкокалорийном мороженом и коктейлях, приготовленных собственноручно. Покупное мороженое – увы, увы – под запретом, если ты хочешь кушать сладкое и не поправляться.





Совет: готовь мороженное и коктейли на обезжиренном молоке и подслащивай их натуральными фруктами и медом вместо сахара.





9. Горький шоколад





Эта сладость, конечно, на любителя, но против нее не выступает практически ни один диетолог. Шоколад содержит много антиоксидантов, которые уменьшают риск заболеваний раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.





Совет: забудь про молочный или белый шоколад, выбирай только тот, в котором не менее 80% какао.





10. Веганские сладости





Конфеты из сухофруктов с добавлением меда и орехов – самый восхитительный полезный десерт, который только существует. Он, конечно, калориен, но насытиться от души можно даже небольшим кусочком.





Совет: покупай такие сладости в специализированных веганских магазинах.



