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Леди
Красота и здоровье
17 мая 18, 09:42
Диетологи определили самый полезный овощ
брокколи
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Как известно, все овощи в большей или меньшей степени полезны для здоровья.
Однако многие специалисты на первое место в рейтинге благоприятного влияния на организм ставят спаржевую капусту.
Брокколи, богатая клетчаткой и полезными микроэлементами, стабилизирует работу всех органов и продлевает человеку, ежедневно ее употребляющему, жизнь.
 
Брокколи способна предотвратить развитие многих серьезных заболеваний, налаживает обменные процессы, способствует нормальному функционированию кишечника, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск инфарктов и инсультов, а также повышает эффективность иммунитета. Продукт понижает вероятность формирования определенных типов раковых образований, например, онкологии толстой кишки, яичников, молочных желез. Клетчатка, присутствующая в спаржевой капусте, способна естественным путем очистить кишечник, привести в норму деятельность пищеварительной системы.
 
В состав брокколи входит множество витаминов группы Е, A, РР, К, С и U, помогающий в заживлении язв. Благодаря различным микроэлементам чудодейственный овощ оказывает благотворное влияние на развитие клеток и тканей, обеспечивает здоровье и нормализует рост волос, укрепляет ногти. Компоненты полезного продукта способствуют кроветворению, а бета-каротин, считающийся витамином молодости и красоты, придаст коже свежести и упругости. Кроме того, Спаржевая капуста поможет в преодолении депрессии, так как в его состав входят эндорфины – «гормоны счастья».
 
Специалисты не советуют людям с повышенной кислотностью желудка употреблять  овощ в сыром виде. Противопоказана брокколи тем, у кого наблюдается непереносимость клетчатки. Не рекомендуется готовить со спаржевой капусты бульоны и обжаривать на сильном огне с добавлением большого количества жира. В большинстве случаев диетологи советуют употреблять брокколи как можно чаще.

Источник: http://ladyhealth.com.ua
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