Маска для блеска волос — 18 лучших домашних рецептов





Рецепты домашних масок





#1: Знаменитая и действенная маска – кефирная.

Достаточно просто намазать пряди кисломолочным продуктом на 20 минут. Она интенсивно сушит, поэтому старайтесь не применять часто на сухих локонах.





#2: Касторовая маска

Нанести шесть капель эфира на голову и хорошенько помассировать. Прикройте волосы полиэтиленом или пищевой пленкой, теплым полотенцем, и оставьте на 9-12 часов. Следующим утром смойте всю смесь с локонов при помощи шампуня и кондиционера.





#3: Кроме того, касторку можно смешивать с другими маслами: Персиковым; Лопуха; льняным; Лавандовым





#4: Для светлых прядок хороша маска из нагретого касторового масла с нефильтрованным оливковым или миндальным эфирами.

Нужно соединить по несколько капель масла и полученной жидкостью помассировать корни. Средство предназначено от секущихся кончиков, для придания прическе силы, здоровья, живого блеска. Если у Вас жирные локоны, то использовать средство можно не чаще одного раза в неделю, для сухих – два.





#5: Листья карри с кокосовым маслом.

Нужно приготовить свежие листочки (10 грамм 20 штук) и немного кокосового масла (10-15 капель). Варить эти два компонента вместе, пока не начнет формироваться черный остаток, тщательно размешайте смесь и снимите с огня. Способ используется для ускорения роста, борьбы с сединой, а также для придания куафюре блеска. Использовать два раза в неделю.





#6: Полоскание уксусом.

Хотя этот вариант может показаться суровым для лечения волос, но эта жидкость помогает нормализовать структуру локонов, восстановить блеск и эластичность. Также раствор способствует восстановлению оптимального значения рН для волосяного покрова. Для шелковистости смешайте две ложки яблочного уксуса с тремя ложками воды. После промывайте во время мытья головы раствором локоны, делать это можно через день. Нужно отметить, что это вредно для светлых прядей, они становятся желтоватыми.





#7: Яичная маска с оливой.

Яйцо насыщено витаминами, оно помогает очистить локоны, используется для их укрепления и придания блеска. Наличие витаминов А, D и Е поможет предотвратить потерю волос и способствует утолщению истонченных прядей. Соедините два яичных желтка с двумя большими ложками оливкового масла, затем смешайте смесь со 100 мл воды. Медленно, тщательно втирайте массажными движениями массу в кожу головы. Оставьте на 20 минут и смойте прохладной водой без химических очистителей.





#8: Маска из яйца с с творогом, маслом и медом для придания блеска.

Пропорции «на глаз». Полученную кашицу наносить только на прядки, не втирая, иначе будет очень сложно отмыть голову. Оставляем на 30 минут. Использовать смесь каждые два дня. Это средство поможет от сильного выпадения окрашенных волос.





#9: Очень эффективная яичная маска с кефиром для гладкости и блеска светлых волос.

Нужно взять три столовых ложки кефира, одно целое яйцо и ложку масла оливы. Все тщательно смешиваем, наносим на корни и втираем мягкими массажными движениями. После оставляем на 20 минут. Делать раз в неделю при сухих прядках, и два – при жирных.





#10: Домашние маски для блеска мелированных или химически завитых волос с розмарином.

Нам понадобится 2 чайные ложки сухого измельченной травы залить стаканом воды (300 мл) и запарить на несколько часов. Полученную смесь регулярно втирать в локоны. Для сохранения нормального состояния волос ею нужно мыть голову.





#11: Средства с коньяком и корицей.

Эта ароматная смесь используется для ускорения роста прядей, придания им мягкости и блеска. Нам понадобится по ложке коньяка и репейного масла. Смешиваем и подогреваем на тихом огне до приятного тепла, после добавляем 5 грамм корицы. Наносить на корни и кончики, замотать локоны в полотенце и оставить на 40 минут. Крашенные в темный цвет прядки станут более насыщенные, а светлые – затемняться, поэтому будьте осторожны.





#12: Маска для блеска жирных волос с календулой.

Не доходя до кончиков, нужно промазать проборы ваткой. Смоченной в настойке травы. Нужно отметить, что для чувствительной кожи головы – это не лучший вариант. Такой способ поможет избавиться от жирного блеска, устранить перхоть, нормализовать работу сальных желез.





#13: Лучшая маска для сильного блеска темных волос.

Нужно нагреть 10 грамм кокосового масла, смешать его с пюре половины авокадо, и нанести на всю длину прядок. Этот метод не только используется для увлажнения, но и обеспечивает мягкий уход обесцвеченным и поврежденным локонам. Если у Вас нет кокосового эфира, его можно заменить на какао.





#14: Домашнее ламинирование волос желатином.

Это очень интенсивная и быстродействующая методика, она утолщает структуру, ускоряет рост, помогает сделать прическу мягкой и послушной. Нам понадобится: Две ложки бальзама; Один пакетик желатина; Ложка теплой воды или молока. Водой заливаем желатин и оставляем набухать 20-30 минут. После смешиваем с кондиционером. Если масса не перемешивается, то нужно поставить её на водяную баню. Наносить на влажные пряди на час. Действие длится 3 дня (при ежедневном мытье).





#15: Хна для рыжих волос.

Индийская краска способна придать блеск, ускорить рост и подчеркнуть глубину цвета. Растворяем хну, как сказано в инструкции на пакетике (у каждой марки свои требования), и наносим на всю длину. Очень важно не использовать методику на окрашенных волосах, иначе рекомендуется применять порошок белой хны. У него немного ниже эффективность, но зато не окрашивает локоны.





#16: Для гладкости прически часто используют смесь из лимона и яиц.

Одно яйцо взбиваем, к нему добавляем сок лимона, хорошенько перемешиваем, наносим на кончики. Смыть спустя 40 минут.





#17: Для кристального блеска светлых волос нужно смешать лимон с глицерином.

Одна ампула препарата способна увлажнить даже очень истощенные пряди после обесцвечивания или выпрямления. Лимон немного осветлит и напитает их витаминами. На ампулу глицерина берется ложка свежего сока. Наносить на сухую голову, смывать спустя 20 минут.





#18: Регулярные маски из глины.

Раствор должен быть более жидким, чем для лица. На две столовые ложки минерала – две кипяченой воды. Старайтесь не втирать в корни, иначе будет очень сложно вымыть.



