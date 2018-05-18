Попкорн: польза или вред

Оказывается – и да, и нет. А все зависит только от того, как вы его приготовите. Ученые отмечают, что в одной чашке попкорна без добавок и специй содержится всего 30 калорий. Ведь в таком попкорне нет жира, соли, зато – около 1 грамма клетчатки, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.





Кроме того, воздушная кукуруза содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.





Попкорн можно считать питательным и вкусным снеком, ведь кукуруза имеет умеренный гликемический индекс (показатель, который отражает, с какой скоростью тот или иной пищевой продукт расщепляется в организме и преобразуется в глюкозу) меньше, чем в картофеле, но больше, чем у гороха и чечевицы .





Но вышеперечисленные преимущества никак не касаются попкорна из пакета для микроволновки или готового попкорна в кинотеатре. Такой попкорн содержит очень много соли, ароматизаторов и масло, а в пакеты попкорна для микроволновки добавляют еще и трансжиры, которые способствуют возникновению воспаления и очень вредны для здоровья.





Также ученые в ходе исследований выяснили, что тефлоновое покрытие пакета для микроволновки под действием высоких температур может выделять потенциальные канцерогенные вещества и способствовать возникновению заболеваний легких.





Приготовление попкорна при высоких температурах может привести к окислению масла, увеличивая его воспалительные свойства.





Рецепт полезного для здоровья попкорна:





Положите 1/2 стакана зерен в коричневый бумажный пакет и поставьте в микроволновую печь на 1-2 минуты, или до тех пор, пока взрывы кукурузы станут не такими частыми. Добавьте к нему тертый пармезан, молотый красный перец, пищевые дрожжи (для предоставления сырного вкуса), оливковое масло, порошок чеснока или лука и другие травы и специи по вкусу.





А если хотите сладкий попкорн – добавьте к нему стружку из темного шоколада и немного корицы.



