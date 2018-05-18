Опасные связи: какие бьюти-средства нельзя сочетать

Некоторые сочетания бьюти-продуктов образуют токсичную реакцию и приводят к плохому исходу. Раздражение кожи, неэффективность формулы, проблемы с нанесением макияжа… Если что-то из этого происходит и с тобой, проверь свой рацион на предмет опасных связей.





Гидрокислоты и аскорбиновая кислота





Кислоты с отшелушивающими свойствами (салициловая, гликолевая, молочная) не слишком дружат с чистой аскорбиновой кислотой, более известной как витамин C. Они лишают ее осветляющих и антиоксидантных свойств, а также возможности повышать уровень коллагена. Не используй их одновременно! Наноси сыворотку с витамином С утром, а очищающие средства с кислотами – вечером.





Скраб для лица и очищающая щеточка





Используя скраб, даже не смотри в сторону очищающей механической щетки. И эксфолиант, и этот гаджет обладают отшелушивающими свойствами, и если использовать их в комплексе, можно нанести коже большой ущерб (гиперпигментация, раздражение, воспаление).





Ретинол и бензоил пероксид





Оба эти ингредиента очень эффективны в борьбе с акне – но не вместе. Ретинол, как и витамин С, очень легко окисляется (а значит, теряет свою силу). Перекись бензоила запускает процесс окисления, который уничтожает бактерии, но при этом сводит на нет действие ретинола.





Матирующий праймер и мист для лица





Силикон (содержащийся в матирующих средствах) отталкивает воду, поэтому на влажной коже он держаться не будет. Если ты воспользовалась освежающим мистом или легкой сывороткой, то подожди, чтобы твое лицо полностью высохло. И только потом берись за матирующие средства.





Аромат и солнцезащитный крем





Парфюм ставит под угрозу защитную функцию кожи перед ультрафиолетом. Это означает, что уровень защиты, получаемый от солнцезащитного средства, становится в разы ниже. Отсюда возникают, например, пигментные пятна на шее и груди. Так что прибереги №5 или Jimmy Choo для вечернего коктейля у бассейна.





Автозагар и питательный крем для тела





Если перед нанесением автозагара ты хочешь увлажнить кожу, держись подальше от “тяжелых” защитных кремов. Их основные ингредиенты (минеральные масла, парафин и вазелин) не дают влаге испаряться. Кроме того, эти ингредиенты препятствуют равномерному распределению по коже докозагексаеновой кислоты, содержащейся в автозагаре. Результат: пигментные пятна. А вот масло ши и лосьоны на основе растительных масел к таким печальным последствиям не приведут.





Тканевые маски и масло ши





Шелушение – одно из следствий того, что кожа не в состоянии впитывать продукты. Тканевые маски для лица с гиалуроновой кислотой увлажняют кожу только на время, оставляя после себя липкую пленку. Если сверху нанести крем (особенно жирный, с маслом ши), то его остатки будут скатываться комочками. Однако решение есть: выжди 15 минут перед нанесением крема.





Матирующий тональный крем и кремовые румяна





Если использовать в макияже два продукта с силиконовой основой, то румяна будут скатываться и расслаиваться. Проблема в том, что силиконы разных типов отталкиваются друг от друга. Выход из ситуации такой: используй средства в умеренных дозах, а перед нанесением румян подожди, пока тональный крем впитается.





Уход с пробиотиками и минеральная косметика с SPF





Минеральные средства с SPF обладают антибактериальным свойством, потому нивелируют действие пробиотиков в уходе. По той же причине с пробиотиками не дружат продукты с пероксидом бензоила или спиртом.



