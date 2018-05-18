Полезные свойства кукурузного масла

Производят его из зародышей кукурузы. Родиной кукурузного масла считается американский штат Индиана, также оно довольно популярно в Мексике.





Кукурузное масло отличается высоким содержанием витамина F и витамина E, благодаря чему оно способствует укреплению иммунной системы, повышает сопротивляемость организма, замедляет процессы старения в организме.





А также положительно влияет на обменные процессы, работу кишечника, печени и желчного пузыря, способствует выведению избытка холестерина.





Для использования в кулинарных целях используется только рафинированное масло кукурузное масло. Это связано с тем, что в нерафинированном масле содержаться остатки пестицидов, которые широко применяются при выращивании кукурузы в производственных масштабах.





Рафинированное кукурузное масло прекрасно подходит для жарки и фритюра, так как не образует при нагревании канцерогенных веществ, не пенится и не горит, так же, благодаря нейтральному вкусу, можно применять кукурузное масло для заправки салатов, приготовления соусов и майонеза, для добавления в выпечку.



