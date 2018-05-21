Леди Красота и здоровье
20 мая 18, 21:48
Привычки, которые помогают сделать живот плоским
10 привычек для подтянутого живота.
1. Не допускай стресса.
2. Забудь об алкоголе.
3. Носи с джинсами и брюками пояс.
4. Ешь побольше пищи с клетчаткой.
5. Пей много воды.
6. Принимай дополнительно кальций.
7. Прыгай на скакалке по 10 минут в день.
8. Втягивай живот.
9. Выброси все широкие и свободные вещи.
10. Носи красивое нижнее белье.
11. Каждую неделю измеряй объем талии.
12. Чаще носи топы или обтягивающие майки.
Источник: cosmo.com.ua