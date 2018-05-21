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Леди
Красота и здоровье
20 мая 18, 21:48
Привычки, которые помогают сделать живот плоским
живот
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Лучшие привычки, чтобы сделать живот плоским
10 привычек для подтянутого живота.

1. Не допускай стресса.

2. Забудь об алкоголе.

3. Носи с джинсами и брюками пояс.

4. Ешь побольше пищи с клетчаткой.

5. Пей много воды.

6. Принимай дополнительно кальций.

7. Прыгай на скакалке по 10 минут в день.

8. Втягивай живот.

9. Выброси все широкие и свободные вещи.

10. Носи красивое нижнее белье.

11. Каждую неделю измеряй объем талии. 

12. Чаще носи топы или обтягивающие майки.

Источник: cosmo.com.ua
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